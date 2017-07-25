В Волгограде предпринимателя отпустили из-под стражи по делу «провалившейся» аллеи

Сегодня в зале Волгоградского областного суда Александр Мунин, предприниматель, который обвиняется в мошенничестве при строительстве Аллеи 50-летия Октября в Красноармейском районе, освобожден из-под стражи. С него взяли подписку о невыезде до вынесения нового решения, прежний приговор районной инстанции отменен. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе облсуда. Уголовное дело рассмотрит новый состав суда первой инстанции со стадии разбирательства. Ранее Мунину назначили 7 лет 2 месяца колонии общего режима.

Мунин выступал подрядчиком по благоустройству Аллеи 50-летия Октября на набережной у памятника Ленину. В сентябре 2014 года между волгоградским некоммерческим фондом «Фонд социально-культурного развития Красноармейского района Волгограда» и индивидуальным предпринимателем был заключен договор подряда на благоустройство пешеходной части улицы с установкой фонтана. Стоимость работ по договору составила 20 млн рублей, которые в качестве 100%-й предоплаты были перечислены на счет предпринимателя. При проведении работ Мунин завысил их объем, распорядившись 2 млн рублей по своему усмотрению. А жители Красноармейского района при этом стали свидетелями провала Аллеи под землю в буквальном смысле слова.

Вину в совершенных преступлениях подсудимый не признавал.





Уголовное дело в отношении Мунина было возбуждено по материалам проверки прокуратуры Красноармейского района Волгограда, проведенной совместно с УФСБ и УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.