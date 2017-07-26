Комитет финансов Волгоградской области разместил две заявки на предоставление кредитных средств для финансирования дефицита бюджета региона и погашения долговых обязательств. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, за пользование миллиардным кредитом обозначена сумма в 300 миллионов рублей. А погашение полумиллиардного кредита может обойтись бюджету области еще в 150 миллионов рублей.

Справка. На 1 июля 2017 года государственный долг Волгоградской области составил 53 миллиарда 139 миллионов рублей.



