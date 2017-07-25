В Камышине Волгоградской области ограбили ювелирный магазин

Очередная кража из ювелирного салона произошла в Камышине сегодня. На этот раз преступники действовали под покровом ночи, пострадавших нет. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, неизвестные взломали двери гипермаркета, затем проникли за ограждение ювелирного салона и вынесли сейф, в котором хранилось украшений на 7 млн рублей.

Очевидцев произошедшего, а также владельцев транспорта с видеорегистраторами, проезжавших с 01:50 до 02:10 часов в непосредственной близости от места совершения преступления, просят обратиться в межмуниципальный отдел МВД России Камышинский.

Напомним, несколько месяцев назад трое в масках днем зашли в ювелирный салон, запугали персонал оружием и вынесли украшения, которые были выставлены на витрине. При преследовании автомобиля злоумышленников на трассе был ранен в голову из огнестрельного оружия сотрудник полиции. Спустя несколько дней при проведении спецопераций были задержаны все трое преступников — в Саратовской, Ростовской областях и республике Татарстан. Один из разбойников скончался в больнице после попытки застрелиться.