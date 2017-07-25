



Местные жители, волонтёры и сотрудники АО «КАУСТИК» в рамках реализации заключительного этапа экологического проекта ТОС «Высота» «Горнополянский дуб зелёный» очистили от мусора верховья Пахотиной балки в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе АО «КАУСТИК», Пахотину балку – уникальный природный уголок, большой участок которого расположен в посёлке Горная Поляна, - местные жители, волонтёры и сотрудники предприятия начали приводить в порядок ещё ранней весной. ТОС «Высота» - победитель конкурса эколого-социальных проектов - при помощи специалистов исследовало состояние четырёх старейших дубов в балке. Эксперты Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы», которые использовали в своей работе самые современные приборы и оборудование, установили, что возраст этих дубов превышает 220 лет, и они нуждаются в серьёзной защите. После этого «тосовцы» вместе с добровольцами начали убирать со склонов балки мусорную свалку.

«На средства гранта, выделенного АО «КАУСТИК», с использованием специальной тяжёлой автотехники мы расчистили от мусора несколько гектаров Пахотиной балки, - говорит руководитель проекта, представитель ТОС «Высота» Ирина Кондрашина. – Впереди ещё много работы по «очищению» нашей малой родины. Но мы хотим не только увидеть первозданную красоту этого уникального места, главное – отучить «любителей» безнаказанно мусорить, где попало. Именно поэтому наш ТОС сейчас стремится привлечь дополнительные средства на установку на месте несанкционированной свали системы видеонаблюдения - с её помощью обо всех нарушителях будем сообщать в природоохранные структуры».





Напомним, проект ТОС «Высота» - один из 20-ти, победивших в первом региональном конкурсе эколого-социальных проектов, организованном Федерацией детских организаций и приуроченном к Году экологии в России и 50-летию АО «КАУСТИК». Призёры конкурса, направленного на вовлечение детей и молодёжи в деятельность по охране окружающей среды, при непосредственном участии сотрудников «КАУСТИКа» реализуют свои проекты в Красноармейском, Кировском и Советском районах Волгограда, Волжском, Ольховке, Михайловке и других муниципальных образованиях региона. Всего в экологических акциях уже приняли участие более 50 тысяч жителей Волгоградской области.