На Максимку в Волгограде теперь будут ходить и большие автобусы

Сегодня на маршруте №88 «Пос. Горьковский – железнодорожный вокзал» начали работать 2 дополнительных автобуса вместимостью по 75 человек каждый. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, общее количество транспорта на маршруте теперь составляет 15 единиц. В апреле текущего года на муниципальный маршрут №88 уже вышла партия новых комфортабельных и безопасных автобусов средней вместимости. Обновление подвижного состава привело к планомерному росту пассажиропотока и сегодня его анализ показывает необходимость дополнительного усиления маршрута. Дополнительные автобусы большой вместимости попросили и сами жители в ходе очередной встречи с депутатом по округу Андреем Гимбатовым. Ранее, как сообщало ИА «Высота 102», жители поселка выражали недовольство тем обстоятельством, что в отдаленный населенный пункт города ходят только автобусы средней вместимости. Особые проблемы возникали в час пик.



