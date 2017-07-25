В Волгоградской области на родине Маресьева колясочники жалуются на недоступные автобусы

Инвалиды-колясочники из Камышина требуют наладить работу трех низкопольных муниципальных автобусов, оборудованных специальными подъемниками. Как рассказали ИА «Высота 102» камышане с ограниченными возможностями, подъемники часто ломаются, в результате чего коляски с инвалидами приходится заносить в салон едва ли не вручную, с помощью водителей или родственников. Нередко автобусы с неработающими подъемниками и вовсе не берут колясочников. При этом инвалидов возмущает и то обстоятельство, что работа автобусов со спецподъемниками заканчивается в седьмом часу вечера, после чего, вероятно, людям с ограниченными возможностями предлагают сидеть дома. Порой бывает и хуже – автобусы «Паз» из-за неисправностей просто не выходят на линию, в результате чего инвалиды-колясочники по несколько часов вынуждены ждать их на остановках, в том числе и зимой.

Камышане уже жаловались на работу автобусов для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями в муниципальную автоколонну. Оттуда пришел ответ с извинениями в адрес инвалидов и информацией о привлечении экипажа автобуса к дисциплинарной ответственности за нарушение должностных инструкций. Но, по мнению пассажиров, проблемы с передвижением инвалидов по городу в общественном транспорте связаны с техническим состоянием специальных автобусов. Горожане с ограниченными возможностями недоумевают: ведь Камышин – это родина легендарного героя Алексея Маресьева, чья жизнь стала образцом подвига, и им бы хотелось, чтобы и к их проблемам чиновники относились с пониманием, организовав в городе по-настоящему доступную среду.