Коллективу железнодорожной больницы Волгограда представили нового директора медучреждения







Сегодня к работе в должности директора негосударственного учреждения здравоохранения «Отделенческая клиническая больница на станции Волгоград-1 ОАО «РЖД» приступил Евгений Крайнов: коллективу его представила начальник центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» Елена Жидкова. Новый директор был назначен приказом вице-президента ОАО "РЖД".

Как сообщает ИА «Высота 102», Евгений Крайнов окончил Волгоградскую медицинскую академию в 1999 году по специальности «лечебное дело». Работал в Ленинской ЦРБ врачом-ортопедом, затем в этой же больнице заместителем главного врача по клинико-экспертной работе, а с 2013 года и до сегодняшнего назначения – главным врачом. Прошел обучение по таким направлениям, как «Организация здравоохранения и общественное здоровье», «Хирургия», «Травматология и ортопедия».

Перед новым руководителем поставлен ряд задач по совершенствованию деятельности данного медучреждения, которое является одним из ведущих многопрофильных клиник Волгограда и области. По словам Елены Жидковой, это разработка и внедрение эффективных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, применение современной медицинской техники и медицинских технологий.

Напомним, в структуру больницы входят стационар, поликлиники № 1 и №2, стоматологическая поликлиника, поликлиника №3 на ст. Арчеда, амбулатория в Петров Вале. После представления коллективу нового руководителя Елена Жидкова провела совещание с руководством и заведующими отделений больницы. По словам председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Владимира Шкарина, речь шла об увеличении объемов оказания медпомощи населению в рамках ОМС. Сейчас Елена Жидкова приступила к осмотру операционного блока стационара и отделений: их здесь восемь - хирургическое, урологическое, пульмонологическое, кардиологическое, эндоскопическое, анестезиологии и реанимации, гинекологическое и терапевтическое. Знакомство с учреждением начальник центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» продолжит в поликлинике №1. Также в ее планах - посещение Мамаева кургана.

Напомним, в начале июня текущего года из-за низких показателей работы этого лечебного учреждения должность директора отделенческой железнодорожной клинической больницы покинул Владимир Кузнецов. Только в этом году коммерческую и лечебную деятельность учреждения дважды проверяли представители аппарата ОАО «РЖД» и отделения Приволжской железной дороги, которые выявили ряд серьезных нарушений.



