Эдита Новикова: Кто хорошо работает – тот хорошо отдыхает!





Нынешнее лето выдалось в Волгоградской области комфортным по погоде, но очень «жарким» по праздничным мероприятиям. Не успели отгреметь торжества, посвященные 50-летию завода «КАУСТИК» с приездом в Волгоград популярного Егора Крида, как в Волжском уже «заводила» публику зажигательная «Дискотека Авария» - нестареющий коллектив поздравлял волжан с очередной годовщиной города. Всё это вызвало поток восхищенных откликов, много фотографий и видео продолжает появляться в социальных сетях. Каково это – реализовать такие грандиозные проекты для юбиляров, и что осталось «за кадром», ИА «Высота 102» рассказала руководитель «Агентства Больших Возможностей» Эдита Новикова.





-Эдита, многие волжане называют 63-летие Волжского одним из самых ярких праздников за последние годы. В чём успех мероприятия?

-Администрация Волжского не первый год доверяет нашему агентству подобные мероприятия, и уже второй раз хедлайнер концерта выбирался путем народного голосования. И это правильно - волжане не прогадали, отдав пальму первенства именно «Дискотеке Аварии». Ребята «зажгли» на сцене, исполнив все свои хиты. Для того, чтобы равномерно и сбалансировано озвучить всю концертную площадку, на которой разместились более 40 тысяч человек, на определенном расстоянии от главной сцены, впервые в Волжском были установлены дополнительные звуковые башни. Кроме того, организованная нами прямая трансляция мероприятия на телеканале "Волгоград-1" позволила стать участником праздника и тем, кто решил отметить его дома. Мы очень постарались, чтобы завершившийся ярким и красочным фейерверком День рождения города запомнил каждый волжанин.

Хочу поблагодарить главу городского округа – города Волжского, Воронина Игоря Николаевича, за оказанное доверие в проведении такого ответственного праздника.

-Приятно удивил горожан отметивший в июле свой первый юбилей «КАУСТИК». Как правило, другие ограничиваются «корпоративом»…

- Да, в последние годы как-то стало немодно хвалиться и делиться своим благополучием. «Мы долго и успешно работаем, поэтому давайте организуем закрытый корпоративчик, и тихо порадуемся нашим успехам»… К сожалению, сейчас многие думают именно так. А почему не отметить широко? На "КАУСТИКе", который 50 лет беспрерывно работает, решили организовать праздник для всех. Конечно же, в первую очередь - для работников и ветеранов завода. Поэтому старт торжественным мероприятиям был дан 14 июля.

- Трудно ли было освещать все вехи развития завода, ведь 50 лет – немалый срок?

- Нам важно было показать, что судьба предприятия неразрывно связана с судьбой и историей страны. Праздник для заводчан прошел в Волгоградском музыкальном театре. Участники праздника смогли перенестись на 50 лет назад, в СССР, когда «КАУСТИК» только строился. Гостям предлагалось мороженое в вафельных стаканчиках и знаменитая советская газировка с сиропом за три копейки. На входе в театр висели красные стяги и лозунги тех времен, играл духовой оркестр.





А на сцене в это время шли последние приготовления к основному торжеству. Центральным объектом концерта стал большой светодиодный экран с дополнительными элементами для создания панорамного эффекта, который для этого мероприятия мы привезли из Санкт-Петербурга. Видеоконтент помог перенестись в прошлое завода и показать каждый этап строительства и становления предприятия «КАУСТИК».

О том, как это было, как был получен первый хлор и как шли запуски производства, рассказали ведущие – народная артистка РСФСР, легенда, лицо и голос страны -Анна Николаевна Шатилова и ее соведущий Андрей Яндиев.





Для гостей выступали ансамбль «Самоцветы» и группа ЛЮБЭ. Одним словом, если следовать терминологии 60-х годов, вечер прошел в теплой, дружеской обстановке.

- На бульваре Энгельса, пожалуй, собрались все жители Красноармейского района?

- Я думаю, праздник, который прошел 16 июля на бульваре Энгельса, стал событием не только для жителей Красноармейского района — поучаствовать в массовых торжествах приезжали люди со всего Волгограда. И не зря было решено – локация праздника должна быть там, где стоит завод. Праздник вышел на улицы города, заводчане поделились своей радостью со всеми горожанами.

Перед гостями выступали коллективы ДК «Химик», звезды волгоградской эстрады Константин Григ, Александр Харитонов, Мария Сергеева, артисты волгоградской студии балета «Тодес». Так же была организована прямая трансляция от телеканала «Волгоград -1». К слову, на площадь пришли не только волгоградцы, но и гости города. Поэтому праздник можно в буквальном смысле слова назвать всероссийским.





- Ну, и Егор Крид окончательно «завёл» публику?

Да, выступление Егора Крида стало кульминацией праздника. И наши ожидания, что на концерт придут тысячи его молодых поклонников, и, возможно, будущих заводчан оправдались – более 45 000 человек собралось в этот вечер перед сценой на бульваре Энгельса! Для тех зрителей, кто не смог подойти близко к сцене, шоу транслировалось на светодиодные экраны.

-Организация подобных мероприятий – дело непростое. Чего не увидела публика?

- Во-первых, мы прекрасно понимаем, для кого организуем праздники. Сегодня «КАУСТИК» - промышленный гигант, одно из основных предприятий Волгограда. На заводе работает около шести тысяч человек, среди которых есть и целые семейные династии. Волжский продолжает оставаться самым молодым и развивающимся промышленным городом региона. Ответственность – огромная, и нашей задачей было предложить то, что не оставит равнодушными юбиляров и всех гостей праздника, организовать все без сбоев. Что за кадром? Большая и ответственная работа.

Хочется еще раз поздравить дружный коллектив волгоградского «КАУСТИКа» с круглой датой и пожелать в дальнейшем успешной работы.«Агентство больших возможностей» благодарит за оказанное доверие команду управленцев АО «КАУСТИК» в лице Азизова Эльдора Энгленовича и Сухоруковой Ларисы Николаевны. Сердечно поздравляем с Днём рождения и всех волжан!

Реализация проектов – "Агентство Больших Возможностей".