|Общество
|25.07.2017 11:29
Эдита Новикова: Кто хорошо работает – тот хорошо отдыхает!
Нынешнее лето выдалось в Волгоградской области комфортным по погоде, но очень «жарким» по праздничным мероприятиям. Не успели отгреметь торжества, посвященные 50-летию завода «КАУСТИК» с приездом в Волгоград популярного Егора Крида, как в Волжском уже «заводила» публику зажигательная «Дискотека Авария» - нестареющий коллектив поздравлял волжан с очередной годовщиной города. Всё это вызвало поток восхищенных откликов, много фотографий и видео продолжает появляться в социальных сетях. Каково это – реализовать такие грандиозные проекты для юбиляров, и что осталось «за кадром», ИА «Высота 102» рассказала руководитель «Агентства Больших Возможностей» Эдита Новикова.
-Эдита, многие волжане называют 63-летие Волжского одним из самых ярких праздников за последние годы. В чём успех мероприятия?
-Администрация Волжского не первый год доверяет нашему агентству подобные мероприятия, и уже второй раз хедлайнер концерта выбирался путем народного голосования. И это правильно - волжане не прогадали, отдав пальму первенства именно «Дискотеке Аварии». Ребята «зажгли» на сцене, исполнив все свои хиты. Для того, чтобы равномерно и сбалансировано озвучить всю концертную площадку, на которой разместились более 40 тысяч человек, на определенном расстоянии от главной сцены, впервые в Волжском были установлены дополнительные звуковые башни. Кроме того, организованная нами прямая трансляция мероприятия на телеканале "Волгоград-1" позволила стать участником праздника и тем, кто решил отметить его дома. Мы очень постарались, чтобы завершившийся ярким и красочным фейерверком День рождения города запомнил каждый волжанин.
Хочу поблагодарить главу городского округа – города Волжского, Воронина Игоря Николаевича, за оказанное доверие в проведении такого ответственного праздника.
-Приятно удивил горожан отметивший в июле свой первый юбилей «КАУСТИК». Как правило, другие ограничиваются «корпоративом»…
- Да, в последние годы как-то стало немодно хвалиться и делиться своим благополучием. «Мы долго и успешно работаем, поэтому давайте организуем закрытый корпоративчик, и тихо порадуемся нашим успехам»… К сожалению, сейчас многие думают именно так. А почему не отметить широко? На "КАУСТИКе", который 50 лет беспрерывно работает, решили организовать праздник для всех. Конечно же, в первую очередь - для работников и ветеранов завода. Поэтому старт торжественным мероприятиям был дан 14 июля.
- Трудно ли было освещать все вехи развития завода, ведь 50 лет – немалый срок?
- Нам важно было показать, что судьба предприятия неразрывно связана с судьбой и историей страны. Праздник для заводчан прошел в Волгоградском музыкальном театре. Участники праздника смогли перенестись на 50 лет назад, в СССР, когда «КАУСТИК» только строился. Гостям предлагалось мороженое в вафельных стаканчиках и знаменитая советская газировка с сиропом за три копейки. На входе в театр висели красные стяги и лозунги тех времен, играл духовой оркестр.
А на сцене в это время шли последние приготовления к основному торжеству. Центральным объектом концерта стал большой светодиодный экран с дополнительными элементами для создания панорамного эффекта, который для этого мероприятия мы привезли из Санкт-Петербурга. Видеоконтент помог перенестись в прошлое завода и показать каждый этап строительства и становления предприятия «КАУСТИК».
О том, как это было, как был получен первый хлор и как шли запуски производства, рассказали ведущие – народная артистка РСФСР, легенда, лицо и голос страны -Анна Николаевна Шатилова и ее соведущий Андрей Яндиев.
>
Для гостей выступали ансамбль «Самоцветы» и группа ЛЮБЭ. Одним словом, если следовать терминологии 60-х годов, вечер прошел в теплой, дружеской обстановке.
- На бульваре Энгельса, пожалуй, собрались все жители Красноармейского района?
- Я думаю, праздник, который прошел 16 июля на бульваре Энгельса, стал событием не только для жителей Красноармейского района — поучаствовать в массовых торжествах приезжали люди со всего Волгограда. И не зря было решено – локация праздника должна быть там, где стоит завод. Праздник вышел на улицы города, заводчане поделились своей радостью со всеми горожанами.
Перед гостями выступали коллективы ДК «Химик», звезды волгоградской эстрады Константин Григ, Александр Харитонов, Мария Сергеева, артисты волгоградской студии балета «Тодес». Так же была организована прямая трансляция от телеканала «Волгоград -1». К слову, на площадь пришли не только волгоградцы, но и гости города. Поэтому праздник можно в буквальном смысле слова назвать всероссийским.
- Ну, и Егор Крид окончательно «завёл» публику?
Да, выступление Егора Крида стало кульминацией праздника. И наши ожидания, что на концерт придут тысячи его молодых поклонников, и, возможно, будущих заводчан оправдались – более 45 000 человек собралось в этот вечер перед сценой на бульваре Энгельса! Для тех зрителей, кто не смог подойти близко к сцене, шоу транслировалось на светодиодные экраны.
-Организация подобных мероприятий – дело непростое. Чего не увидела публика?
- Во-первых, мы прекрасно понимаем, для кого организуем праздники. Сегодня «КАУСТИК» - промышленный гигант, одно из основных предприятий Волгограда. На заводе работает около шести тысяч человек, среди которых есть и целые семейные династии. Волжский продолжает оставаться самым молодым и развивающимся промышленным городом региона. Ответственность – огромная, и нашей задачей было предложить то, что не оставит равнодушными юбиляров и всех гостей праздника, организовать все без сбоев. Что за кадром? Большая и ответственная работа.
Хочется еще раз поздравить дружный коллектив волгоградского «КАУСТИКа» с круглой датой и пожелать в дальнейшем успешной работы.«Агентство больших возможностей» благодарит за оказанное доверие команду управленцев АО «КАУСТИК» в лице Азизова Эльдора Энгленовича и Сухоруковой Ларисы Николаевны. Сердечно поздравляем с Днём рождения и всех волжан!
Реализация проектов – "Агентство Больших Возможностей".
Андрей Куприков: Шум вокруг вырубки деревьев на Мамаевом кургане в Волгограде – это истерика политических неудачников и шутов
«Взгляд с Высоты»: Подготовка Волгограда к ЧМ-2018 вышла на финальный этап с круглосуточным ускорением
Союз журналистов в Волгоградской области работает под грифом «совершенно секретно»
Андрей Куприков, председатель комиссии по развитию реального сектора экономики, градостроительной политики, промышленности, торговли, малого и среднего бизнеса общественной...
Инспекционной визит в Волгоград рабочей группы под руководством заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко укрепил надежды местных любителей...
Судя по всему, Волгоградский Союз журналистов пребывает в глухой «засаде»: во всяком случае, найти эту...
|Общество
|02.08.2017 14:58
Институт архитектуры и строительства ВолгГТУ начинает подготовку бакалавров без отрыва от профессиональной деятельности
Факультет дистанционного обучения Института архитектуры и строительства (ИАиС) Волгоградского государственного технического университета первым в регионе начинает подготовку бакалавров без отрыва от профессиональной деятельности по таким востребованным творческим направлениям, как «Архитектура» и «Дизайн». Как сообщили ИА «Высота 102» в вузе, по направлению «Архитектура» обучение будет осуществляться по очно-заочной (вечерней) форме обучение, а по направлению «Дизайн» – по заочной форме. По обоим направлениям подготовки возможно получение высшего образования не только с полным сроком обучения («Архитектура» – 6 лет, «Дизайн» – 5 лет), но и по ускоренным программам на базе среднего профессионального и/или высшего образований («Архитектура» – 4 года, «Дизайн» –...
Прочитана: 165 раз
|Общество
|02.08.2017 14:57
В Волгоградской области произведен перерасчет страховой пенсии более 173 тыс. пенсионерам, получающим пенсии по линии ПФР и продолжающим работать. Средний размер увеличения страховой пенсии составил 155 рублей 97 копеек. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пенсионном фонде региона. На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели в 2016 году уплачивали страховые взносы. В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, - уточнили в фонде, - прибавка к пенсии от перерасчёта носит индивидуальный характер: ее размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в...
Прочитана: 105 раз
|Газетный киоск
|02.08.2017 14:25
Высоту 238,1 разведгруппа старшего лейтенанта Андрея Бочарова взяла в рукопашном бою: ульяновские десантники убивали арабских наемников ножами и саперными лопатками. Март 1995 года. После кровавого штурма Грозного российская армия захватила инициативу в войне и начала наступление по нескольким направлением, важнейшим из которых считалась дорога к Дагестану – Грозный-Аргун-Гудермес. Здесь наступала 104-я воздушно-десантная дивизия, хоть ульяновские десантники и принимали участие в штурме Грозного, но сумели избежать больших потерь в уличных...
Прочитана: 3114 раз
|Общество
|02.08.2017 13:58
С Днем воздушно-десантных войск поздравил всех причастных к этому празднику губернатор Волгоградской области, Герой России Андрей Бочаров, сообщает ИА «Высота 102». Поздравление прозвучало в конце заседания регионального совбеза с участием руководителей силовых структур и органов исполнительной власти. После острого обсуждения пожароопасной обстановки, сложившейся в области, а также ряда других вопросов, объявив о завершении заседания постоянно действующего координационного совещания, Андрей Бочаров напомнил всем, что «так получилось, что сегодня праздник». «Поздравляю всех, кто служил в ВДВ, всех жителей Волгоградской области, кто несет службу. Здоровья , терпения, выполнения задач и возвращения домой живыми и здоровыми !»,- сказал глава региона. Губернатор Волгоградской является выпускником...
Прочитана: 1410 раз
|Телеком
|02.08.2017 13:50
Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» обновил продуктовый портфель для корпоративных клиентов и представил новое современное решение облачной телефонии – ОАТС 3.0. Новая версия Облачной АТС стала значительно проще в управлении. Главная цель – увеличение продаж и улучшение качества обработки вызовов. Функциональные характеристики отвечают двум главным требованиям: они действительно нужны бизнесу и ими удобно пользоваться. Как уточнили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в новой версии доступны десятки ключевых преимуществ: единый многоканальный номер с короткой внутренней нумерацией, голосовое приветствие и меню распределения звонков на сотрудников или по отделам. Пользователи могут смотреть подробную статистику принятых и пропущенных вызовов, проверять голосовую почту,...
Прочитана: 292 раз
|Политика
|02.08.2017 13:19
Ирина Карева покинула пост директора Волгоградского областного краеведческого музея. Как сообщает ИА «Высота 102», председатель комитета культуры региона Владимир Попков подписал заявление Каревой об отставке по собственному желанию. В должности директора музея Карева, которая также является депутатом гордумы, проработала с февраля 2015 года. Новым директором государственного бюджетного учреждения назначен Анатолий Мальченко, до последнего времени руководивший ГБУ «Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры». В прежние годы, напомним, Анатолий Мальченко возглавлял музей-заповедник «Старая сарепта». В январе 2017 года губернатор Волгоградской области принял судьбоносное для краеведческого музея решение о капитальном ремонте обоих зданий учреждения,...
Прочитана: 3376 раз
|Происшествия
|02.08.2017 13:01
В Быковском районе 25-летний уроженец Узбекистана погиб на поле под трактором МТЗ-80. Как подтвердили ИА «Высота 102» в Николаевском межрайонном СО СУ СКР по Волгоградской области, трагедия произошла накануне недалеко от села Красноселец. Вероятнее всего, гастарбайтер по собственной неосторожности оказался рядом с валом, который затянул его под машину, зацепив одежду. По предварительным данным полиции, мужчина ранее приехал в Россию на законных основаниях, но работал на территории региона без разрешения. Проводится процессуальная проверка.
Прочитана: 1401 раз
|Расследования
|02.08.2017 12:34
Слушатели факультета подготовки экспертов-криминалистов и оперативных сотрудников полиции Волгоградской академии МВД привлечены к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу академии, где была проведена служебная проверка по факту празднования выпускниками академии окончания обучения. Кроме того, за ненадлежащий уровень организации воспитательной и профилактической работы, а также недостаточный контроль за подчиненным личным составом к руководству факультета применены строгие меры дисциплинарной ответственности. Напомним, в прошлую пятницу выпускники-курсанты отметили выпускной, разъезжая по городу на дорогих автомобилях и демонстрируя другие атрибуты благополучия. При этом при передвижении по городу выпускники не нарушали...
Прочитана: 2701 раз
|Происшествия
|02.08.2017 12:24
В Красноармейском районе проверяют обстоятельства гибели 42-летнего уроженца города Томска, который сегодня ночью был обнаружен в подъезде после удара током. Как подтвердили ИА «Высота 102» в СО СУ СКР по Волгоградской области, погибший праздновал накануне день рождения в квартире дома на улице 2-й Штурманской. По какой причине ему понадобилось открыть в парадной электрощиток, пока неизвестно. Проверяется и наличие алкоголя в крови погибшего.
Прочитана: 1596 раз
|Расследования
|02.08.2017 12:05
Центральный районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении директора управляющей компании "Управдом" из Краснооктябрьского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, он обвиняется в мошенничестве со средствами жильцов, которые они перечисляли на счета УК для содержания и ремонта общего имущества. По материалам отдела №8 УЭБиПК регионального Главка МВД, Александр Марченко с января 2013 по февраль 2015 года собирал деньги с владельцев квартир, а затем через подконтрольные фирмы выводил средства и обналичивал, фактически не выполняя необходимых работ. Таким образом ему удалось похитить 3 млн рублей. Какое-то время Марченко находился под стражей, затем под домашним арестом...
Прочитана: 2100 раз
|Общество
|02.08.2017 11:12
Накануне в Волгограде для владельцев киосков и павильонов истек последний срок выбора нового места дислокации своих объектов. Как сообщает ИА "Высота 102", месяц назад городская дума продлевала на 30 дней срок обращения коммерсантов в районные администрации для вхождения в новую схему размещения нестационарных торговых объектов, которая действует в городе с марта 2017 года. Перемены во внешнем облике ларьков и павильонов на улицах города вроде как и заметны, но в глаза пока не бросаются. Улицу Краснознаменскую практически полностью зачистили от нестационарных торговых объектов. Демонтаж последних хлипких сооружений на этой оживленной центральной улице можно наблюдать и сегодня. ...
Прочитана: 2176 раз
|Телеком
|02.08.2017 11:03
С августа держателям банковской карты «МегаФона» будет начисляться бонус в виде мегабайтов за каждые полные 100 рублей покупки по карте. Но для абонентов тарифной линейки «Включайся!» за первую оплату по банковской карте на сумму больше 100 рублей дополнительно подключается разовый пакет в размере 1 гигабайта. Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, чтобы использовать мегабайты, ничего дополнительно активировать не нужно – расход происходит автоматически, а срок действия бонусов составляет 365 дней с момента первого начисления. «Мы решили дарить бонусы в виде мегабайтов, потому что видим рост пользования интернетом. Более 57% всех устройств, зарегистрированных в сети...
Прочитана: 507 раз
|Здравоохранение
|02.08.2017 10:30
Стройплощадку «Научного центра инновационных лекарственных средств с опытно-промышленным производством ВолгГМУ Минздрава России» избавили от бетонного забора. Глухое ограждение долгие годы было неотъемлемой частью улицы Новороссийской в центре Волгограда и вот наконец-то - взору прохожих и автомобилистов открылась благоустроенная территория вокруг объекта. Внутри самого научного центра еще идут работы, причем свет в окнах горит до позднего вечера. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», в многочисленных лабораториях центра на улице Новороссийской планируется заниматься направленным синтезом биологически активных веществ с использованием биоинформационных технологий и высокопроизводительного скрининга. Здесь будет вестись доклиническое изучение потенциальных лекарственных средств, в соответствии...
Прочитана: 4158 раз
|Общество
|02.08.2017 10:05
В Волгоградской области по искам прокуратуры в бюджет ТФОМС будут взысканы расходы на лечение потерпевших от действий преступников и правонарушителей. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской областной прокуратуре, только по результатам рассмотрения исков Урюпинской межрайонной прокуратуры Волгоградской области за истекший период 2017 года судами общей юрисдикции удовлетворены требования надзорных органов в интересах РФ в лице территориального фонда обязательного медицинского страхования о взыскании более 160 тыс рублей. Указанные решения принимались судами по результатам рассмотрения исков прокурора к лицам, признанным виновными в совершении преступлений и административных правонарушений, связанных с причинением вреда здоровью, в случаях, когда потерпевшие находились на лечении в медицинских...
Прочитана: 716 раз
|Происшествия
|02.08.2017 09:11
Сегодня ночью спасатели тушили пожар в пристройке дома №37 на улице Клинской в Ворошиловском районе. За последние 2 года это третий пожар, который переживает дом-памятник. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС России по Волгоградской области, пожар уничтожил 50 кв.м. Причиной стало неосторожное обращение с огнем.
Прочитана: 1867 раз
2 августа 14:58
2 августа 13:58
2 августа 13:19
2 августа 12:34
2 августа 12:24
2 августа 12:05
2 августа 11:03
2 августа 09:11
2 августа 09:00
2 августа 08:48
2 августа 08:18
Общество
2 августа 14:58
2 августа 13:58
2 августа 06:21
1 августа 16:28
1 августа 13:45
1 августа 12:11
1 августа 10:38
31 июля 15:02
31 июля 12:31
31 июля 09:53
30 июля 12:33
29 июля 10:52
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
Поиск
День 2 Августа, Ср
Волгоград
Малооблачно, температура 31..33 С, давление 750..752 мм рт.ст., ветер Северо-Западный, 4 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
2 Августа, Ср
|1 $
|59.8454 руб.
|1 €
|70.7313 руб.
|1 GBP
|79.0438 руб.
|1 CHF
|61.9261 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
«Высота 102 ТВ»: В шутке сити-менеджера Волгограда закралась печальная правда о махинациях прошлой власти1
Просмотров: 23369
«Взгляд с Высоты»: Подготовка Волгограда к ЧМ-2018 вышла на финальный этап с круглосуточным ускорением16
Просмотров: 22927
Просмотров: 19898
Просмотров: 5515
Просмотров: 5001
Просмотров: 4758
Просмотров: 4227
Просмотров: 3919
Просмотров: 3918
Рекомендуемые к прочтению новости
Рекомендации: +52 / 6-
Рекомендации: +48 / 16-
Рекомендации: +47 / 1-
Рекомендации: +42 / 6-
Рекомендации: +34 / 13-
Рекомендации: +34 / 4-
Рекомендации: +31 / 8-
Рекомендации: +30 / 4-
Губернатор Андрей Бочаров: «Волгоград нельзя превращать в единую историческую зону — город должен развиваться»61
Рекомендации: +30 / 9-