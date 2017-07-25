В Волгограде бизнесмен ожидает приговора за уклонение от уплаты налогов под арестом

Под домашним арестом находится экс-директор ООО «Азимут Телеком», который обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, дело в отношении него направлено в суд, а само предприятие находится на стадии ликвидации.

По версии следствия, бизнесмен в 2012-2014 гг включил в налоговые декларации не соответствующие действительности сведения о хозяйственных операциях с организациями, которые не осуществляли предпринимательскую деятельность. В результате ООО «Азимут Телеком» не уплачен налог на добавленную стоимость в сумме свыше 17 млн рублей, что составляет 95% от общей суммы налогов и сборов.

Предварительное расследование проводилось региональным СУ СК России.