В Волгоградской области 328 человек отложили выход на пенсию

За два года со дня вступления в силу федерального закона о страховых пенсиях в Волгоградской области воспользовались правом на увеличение пенсии в связи с ее более поздним назначением 328 человек. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу отделения Пенсионного фонда по Волгоградской области, по нормам закона, лицам, которые приобрели право на страховую пенсию по старости, но не спешат ее получать, пенсию повысят на определённые премиальные коэффициенты. Размер увеличения напрямую зависит от того срока, на который гражданин решит отложить выход на пенсию. Он может быть минимум от одного года до десяти лет. Например, при обращении за страховой пенсией по старости через 5 лет после возникновения права на нее размер страховой пенсии будет увеличен на 45%, а размер фиксированной выплаты – на 36%.



