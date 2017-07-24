На «Волгоград Арене» начали монтаж кровельного покрытия









Кровля футбольного стадиона, строящегося в Волгограде к ЧМ-2018, будет выполнена из двух видов материала. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на компанию - застройщика «Стройтрансгаз», основная часть кровли (покрытие над трибунами и фойе стадиона) выполняется из высокотехнологичной 9-слойной мембраны немецкого производства. Материал белого и голубого цвета создает эффект рассеивания солнечных лучей. На данный момент специалисты монтируют мембрану на несущую металлическую подконструкцию из арочных прогонов, которая обеспечит необходимый уклон кровли и сформирует желоба для стока дождевых и талых вод в водоприемные лотки с системой подогрева. Для формирования козырька над кромкой поля будет использован полимерный материал EFTE, который также имеет высокую механическую прочность, устойчивость к атмосферным воздействиям, светопроводимость и способность к «самоочищению». В строительстве «Волгоград Арены» задействованы более 2300 человек, работы ведутся круглосуточно.



