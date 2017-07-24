Прокуратура: «Волгабас» в Волжском работает "по-грязному"

Производитель общественного транспорта в Волжском «Волгабас» не имеет разрешения на выброс загрязняющих веществ в воздух, утвержденных лимитов на размещение отходов, у предприятия отсутствует лицензия на обращение с отходами. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре. Проверка показала также, что сотрудники не прошли специальное «экологическое» обучение. Кроме того, «Волгабас» не поставил на учет принадлежащие ему объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду. В результате были составлены протоколы, и надзорный орган направил их в суд. Сумма наложенных штрафов составила 225 тысяч рублей.

Также в адрес предприятия внесено представление об устранении нарушений, к дисциплинарной ответственности привлечено 2 должностных лица. В связи с неприятием достаточных мер по устранению нарушений прокуратурой в суд было направлено исковое заявление, на сегодняшний день оно удовлетворено.

Решение в законную силу не вступило.