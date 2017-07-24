В Волгоградской области экс-замначальника колонии заставлял подчиненных работать в своем доме

В злоупотреблении полномочиями подозревается бывший замначальника исправительной колонии в Камышине. Он привлекал на работу в своем доме семерых сотрудников учреждения ФСИН, сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая. Оперативники УФСБ и сотрудники службы собственной безопасности ФСИН установили, что подчиненные работали на "фазенде" шефа с мая по ноябрь 2016 года, а также с марта по апрель 2017 года. Замначальника колонии просил штатного кинолога, техника группы инженерно-технического обеспечения связи и вооружения, младшего инспектора и нескольких стажеров построить и отделать свой загородный дом. Несмотря на то, что от выполнения своих прямых обязанностей подчиненные были освобождены, зарплата из бюджета исправительного учреждения им начислялась регулярно и в полном объеме, а общая ее сумма составила более 200 тысяч рублей.

Свою вину в содеянном подозреваемый полностью признал. Расследование уголовного дела продолжается.