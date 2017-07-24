Второй эпизод преступной деятельности 32-летнего сотрудника филиала волгоградской региональной уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России выявили оперативники полиции. По материалам уголовного дела СУ СКР по региону, передает ИА «Высота 102», Антон Молчанов получал частями 120 тысяч рублей от подозреваемого, который находился под домашним арестом. В течение полугода за эту сумму подследственный мог беспрепятственно передвигаться по городу и пользоваться сотовой связью, а сотрудник инспекции подписывал акты о том, что подозреваемый якобы находится дома. А с поличным Молчанов был задержан неделю назад при получении 20 тысяч рублей от осужденного, на которого суд наложил санкции. Он сообщил капитану внутренней службы, что хочет уехать в Москву и попросил за вознаграждение подписать необходимые бумаги, на что, как считает следствие, Молчанов согласился.





