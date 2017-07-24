В Волгограде астраханские арбузы и зарубежные персики не выдержали тест "Народного контроля" на нитраты







Сегодня на рынках Волгограда активисты партийного проекта «Единой России» «Народный контроль» искали небезопасные овощи и фрукты. Как сообщает ИА «Высота 102», общественники вооружились нитратомером и отправились на торговые точки Центрального и Краснооктябрьского районов. Рынок на улице Ткачева в целом порадовал народных контролеров: замеры нитратов в помидорах, картофеле, кабачках и дынях показали соблюдение установленных предельно допустимых концентраций (ПДК) химии. Единственная претензия у проверяющих оказалась к продавцам арбузов. Любимая волгоградцами летняя ягода, видимо, еще не поспела - селитры в ней гораздо больше, чем разрешает Роспотребнадзор.

На улице Титова в Краснооктябрьском районе первый же тест на нитраты показал двукратное превышение ПДК минерального удобрения. Арбузы и дыни, которые не прошли испытание нитратомером, оказались привезены из Астраханской области. Однако и местная продукция — не вся безопасная. К примеру, явный перебор с химикатами обнаружен в репчатом луке из поселка Кузьмичи Городищенского района. А вот с молодой картошкой из Краснодара все оказалось в порядке. Чего не скажешь об абрикосах из Армении и персиках из Азербайджана. Лимиты солей азотной кислоты в этих сладких фруктах оказались превышены вдвое. Примечательно, что ни один из продавцов «титовского» рынка, с которыми пообщались активисты партийного проекта, не предоставил документы на продукцию.

Координатор партийного проекта, депутат Госдумы России Анна Кувычко, подводя итог рейду, отметила, что задача партийцев не просто зафиксировать нарушения, а принять конкретные меры. В данном случае, «Народный контроль» готовит обращения в региональные подразделения Роспотребнадзора, Россельхознадзора, а также областной комитет промышленности и торговли, по вопросу выявления нарушений в продаже плодово-овощной продукции на рынках региона.



