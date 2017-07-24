С сегодняшнего дня автобус №2 «Железнодорожный вокзал – ВолгоГРЭС» ходит по удлиненному маршруту - до остановки «Химзавод» в Кировском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, автобусы прибыли сегодня к этому пункту назначения в 7.38, 7.44 и 7.50. Вечером три рейса отправятся от «Химзавода» до вокзала в 16.12, 16.39 и 18.14. Расписание движения «двойки» было обновлено по многочисленным обращениям самих пассажиров.

Автобус №2 «Железнодорожный вокзал – ВолгоГРЭС» является одним из наиболее популярных среди горожан. С начала текущего года пассажиропоток на этом направлении вырос в 2,5 раза. Связано это, в том числе, и с увеличением количества транспорта на линии - с 12 до 24 автобусов большой вместимости.

Росту популярности маршрута также способствовали и внесенные этой весной изменения в направлении его движения: начальной остановкой стал железнодорожный вокзал Волгограда. При этом в утренние часы «двойка» следует до остановки «Площадь им. Ленина», откуда возвращается к вокзалу.



