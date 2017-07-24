В Волгограде СИЗО № 1 обретает вид тюремного замка

«Нарядный» вид постепенно обретает старейший в Волгограде следственный изолятор на улице Голубинской. Как сообщает ИА «Высота 102», на сегодняшний день на основных корпусах заменили кровлю, а кирпичные фасады избавили от старой штукатурки и начали красить в яркий бордовый цвет, при этом каждое зарешеченное окно выделяют белым.













Недавно СИЗО №1 отпраздновало 135-летний юбилей. После этого старым зданиям заведения ФСИН начали возвращать первоначальный внешний вид. Выполнять задачу помогают архивные фотографии и сохранившийся макет Царицынского тюремного замка.













Богатая история изолятора началась в 1882 году – тогда это была Царицынская тюрьма. Затем были годы сталинских репрессий и наплыв «спецконтингента» - из-за большого количества арестантов тюрьма стала обрастать новыми зданиями. В военное время, согласно историческим данным, в учреждении содержались дезертиры. Позже, в дни Сталинградской битвы в учреждении размещался штаб немецкой пехотной дивизии. По информации музея-заповедника «Сталинградская битва» , в январе 1943 года – незадолго до пленения, здесь останавливался фельдмаршал Паулюс. Сегодня в СИЗО №1 могут одновременно содержаться под стражей 684 человека, здесь в ожидании приговора находились многие известные в городе люди: топ - чиновники мэрии, депутаты, начальники правоохранительных органов и криминальные авторитеты.



