



В суд внесено ходатайство об аресте 39-летнего жителя Ставрополья, который накануне вечером на «УАЗе» совершил смертельное ДТП в Красноармейском районе Волгограда. В результате аварии погиб 44-летний водитель такси, а 15-летний пассажир был ранен. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, у виновника ДТП имелись признаки опьянения, сейчас его кровь исследуют для определения наличия и концентрации в ней спиртного.

По материалам уголовного дела, 23 июля в 17:45 житель Ставропольского края на «УАЗ» на улице Лазоревой в Волгограде напротив дома № 217 проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомашиной службы такси «KIA RIO».