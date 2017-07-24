В Волгоградской области с начала года 42 многоквартирных дома признали аварийными

Только в течение 2017 года в Волгоградской области «прибавилось» 42 аварийных дома, подлежащих расселению. Всего же в списке подлежащих сносу из-за физического износа — 402 дома. Об этом передает ИА «Высота 102» со ссылкой на сведения, опубликованные комитетом строительства Волгоградской области. При этом, согласно перечню жилья, на переселение граждан из которого планируется финансовая поддержка из федерации в 2013 -2017 годах, в текущем году должно быть переселено 45 домов, в каждом из которых проживает от 11 до 43 человек. В основном расселению в текущем году, в большинстве случаев до 31 июля 2017 года, подлежат многоквартирные дома в Средней Ахтубе, Калаче-на-Дону и Волгограде.

Программа переселения граждан из аварийных домов, получивших этот статус до 1 января 2012 года, за счет средств российского фонда ЖКХ, заканчивает свою работу как раз в конце текущего года. Фактически чтобы снять проблему, необходимо финансирование в объеме около 7 млрд рублей, но такие затраты неподъемны для региона, а потому есть повод сомневаться в заявленных датах расселения и сноса жилья. Кроме того, часть подрядчиков, которые должны были построить для переселенцев новые дома, в том числе в Краснослободске, признаны недобросовестными, и только несколько месяцев назад были найдены новые застройщики, способные «довести до ума» новостройки.

На данный момент президент РФ Владимир Путин поручил правительству России разработать и представить к июлю 2018 года в Госдуму законопроект, определяющий постоянный механизм переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. Предполагается, что он начнет действовать с начала 2019 года.