







Волгоградский опорный технический университет – единственный вуз региона, представленный в предметном рейтинге научной продуктивности университетов России аналитического центра «Эксперт», и занимает в нем достойные места, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе университета. Так по направлению «Химические технологии» региональный опорный университет находится на 26-м месте, а по направлениям «Инженерные науки» и «Компьютерные науки» – 30-е. То есть, сразу по трем столь важным направлениям Волгоградский опорный технический университет вошел в первую тридцатку вузов. Кстати, в перечень по 13 предметам в рейтинг попало 88 российских университетов, и это больше, чем в прошлом году.

Отметим также, региональный опорный технический университет – единственный из волгоградских вузов вошел в ТОП-50 восьмого ежегодного Национального рейтинга университетов, подготовленного Международной информационной Группой «Интерфакс». Причем, в этом году Волгоградский опорный техуниверситет значительно улучшил свои позиции и поднялся на 39-е место в общем списке. В прошлом году вуз занимал 60 строчку. Всего в Национальный рейтинг 2017 года вошли 264 российских университета. Вузы также оценивались и по основным параметрам. Так, ВолгГТУ по параметру «Исследования» расположился на 23-м месте, «Инновации» – на 30-м, «Социализация» и «Бренд», соответственно, на 56-м и 55-м местах и т.д.

Напомним, что Волгоградский опорный технический университет также заслужил очень высокую оценку по трудоустройству выпускников. Согласно данным рейтинга вузовских центров по итогам трудоустройства и работы с выпускниками в 2016 году, ВолгГТУ занял 8-е место среди более чем 200 вузов страны. Хотя годом ранее вуз располагался в этом рейтинге только на 65-й строчке.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе вуза, отдел содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников ВолгГТУ в последнее время отличают новаторский подход к работе с компаниями и организациями Волгоградской области. Хорошо налажен деловой контакт с кадровыми службами ведущих предприятий региона и страны. Руководители предприятий и муниципальных организаций участвуют в деятельности попечительских советов вуза, в трудоустройстве выпускников. Кроме того, вопросы трудоустройства выпускников опорного вуза на предприятиях региона находятся под контролем профильных комитетов администраций области и города.

«Волгоградский опорный технический университет по праву становится настоящей опорой для региона и в подготовке кадров, и в комплектовании предприятий высококвалифицированными специалистами из числа выпускников первого в регионе опорного университета», – считают в вузе.