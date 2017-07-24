МегаФон ускорил Николаевск Волгоградской области 4G интернетом

Более 14 тысяч жителей города Николаевска получили возможность пользоваться мобильным интернетом четвертого поколения, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании. Новые скорости доступа, достигающие 70 Мбит в секунду, позволяют без торможений смотреть мультфильмы и клипы на YouTube, играть в «Танчики» и наслаждаться бессмертными хитами культовых рок-групп. И это далеко не полный список.

Разницу между скоростями 3G и 4G/LTE в первую очередь оценят те, кто имеет дело с «тяжелым» интернет-контентом – видео, онлайн-играми, базами данных или архивами фотографий. Простой пример: на скачивание нового сезона «Игры престолов» или легендарных «Друзей» будет уходить в 8-10 раз меньше времени, чем в сети третьего поколения. И если раньше загрузка двухчасового видео в формате FullHD занимала более часа, то теперь на то же самое потребуется порядка десяти минут. Кроме того, благодаря технологии 4G/LTE повышается устойчивость и надежность интернет-соединений. Цена мобильного интернета при этом остается прежней.

«В Волгоградской области у МегаФона все больше «цифровых абонентов» – то есть тех, кто активно пользуется быстрым мобильным интернетом: сейчас этот показатель достиг почти 30% наших клиентов в регионе, и живут они, конечно, не только в областном центре. Чтобы жители Николаевска тоже включились в безграничный мир цифровых технологий, мы запустили в городе сеть LTE, которая по широте покрытия и скорости доступа будет хорошей альтернативой проводному интернету», – комментирует директор Волгоградского отделения компании МегаФон Кирилл Давыдов.