Поездку в автобусе волгоградцы сравнили с баней









Путешествие в автобусе №77 «Юбилейный-Комсомолл», в котором не работал кондиционер, стало настоящей пыткой для пассажиров транспортного средства. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, которые волею судьбы оказались 22 июля в этом автобусе, табло показывало температуру в салоне выше, чем на улице! Многие пассажиры жаловались на плохое самочувствие, а те, кто пытался сохранить чувство юмора, требовали банное полотенце, так как в салоне было, как в парилке. Между тем, жалобы на неработающие кондиционеры в городских автобусахначали поступать с наступлением жары. Специалисты администрации призывают горожан звонить на номер горячей линии по вопросам общественного транспорта 23-31-60, если в автобусе не работает или не включают кондиционер.











