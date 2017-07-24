В Волгоградской области 2-летний ребенок пострадал от электробритвы

В Урюпинском районе выясняют обстоятельства, при которых 2-летний мальчик получил электротравму и ожог языка. Как подтвердили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, маленький житель хутора Краснянский остался на некоторое время без присмотра, взял шнур от электробритвы, включил в розетку, а сетевой адаптер положил в рот. Сейчас ребенок находится на амбулаторном лечении. Напомним, 2 днями ранее в Тракторозаводском районе 3-летняя девочка воткнула шпильку в розетку, когда взрослые также отвлеклись. В результате малышка попала в больницу .

Также за сутки зарегистрирован еще один случай травмирования ребенка. Восьмиклассница получила тупую травму живота при купании в Медведице в районе города Михайловки.