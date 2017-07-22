В Волгограде дворы «последней мили» ЧМ-2018 оборудуют видеокамерами

Пятьдесят восемь дворов, входящих в так называемую «последнюю милю» ЧМ-2018 (стадион «Волгоград-Арена», место проведения фестиваля болельщиков и маршруты движения клиентских групп) в городе-герое оборудуют камерами видеонаблюдения. Эта тема, сообщает ИА «Высота 102», обсуждалась на межведомственной комиссии во вопросам, связанным с внедрением и развитием систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» под председательством заместителя руководителя аппарата губернатора Валерия Бахина. В список территорий, где будут установлены видеокамеры, вошли 23 двора на улице Чуйкова, 25 – на улице Советской. Также камеры видеонаблюдения появятся во дворе дома №22 на ул. Комсомольской, ул. Володарского, 1,1а, ул. Аллея героев 1,2, ул. Гагарина, 2, ул. 13-ой Гвардейской, 1а, ул. Наумова, 4, ул. Пражская, 1, ул. Козловская, 47б. Таким же оборудованием планируется оснастить и другие места массового пребывания людей в городе-герое. Соответствующие изменения будут внесены в региональную программу «Формирование современной городской среды». Кроме того, на комиссии обсуждался и вопрос создания городского многоязыкового информационно-справочного центра для болельщиков чемпионата мира по футболу, которые приедут в наш город. Такой центр появится на базе резервного центра обработки вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112».





