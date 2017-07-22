В Волгограде 3-летняя девочка выжила после удара током

В больницу № 7 поступила 3-летняя девочка из Тракторозаводского района Волгограда, которая получила электротравму. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону, проверяются обстоятельства госпитализации. По предварительным данным, ребенок на какое-то время остался без присмотра своей 25-летней матери и попробовал засунуть в розетку шпильку.

В Кировском районе 7-летняя девочка получила ожог всего туловища – первоклассница пролила на себя бокал горячего чая. А в Клетском районе 6-летний мальчик поранился на сенокосе: резвясь, он нечаянно наткнулся на вилы, в результате ребенок госпитализирован с колотой раной живота. В Камышине на улице Кубанской годовалая девочка получила травму головы при падении с лестницы. С улицы Некрасова в Камышине также доставлена в больницу 6-летняя девочка, которая, играясь, прыгнула на пол со шкафа, в результате у нее диагностировали сотрясение головного мозга.

По всем фактам проводится проверка.