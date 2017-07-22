Вице-премьер правительства РФ посетит Волгоград с инспекцией

Во вторник -25 июля- Волгоград с рабочим визитом посетит вице-премьер правительства РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, в планах члена правительства РФ Виталия Мутко проинспектировать степень готовности города-героя к чемпионату мира по футболу 2018 года. Вице-премьер побывает не только на строящихся объектах, которые должны быть сданы до конца этого года, но и ознакомится с ходом работ на стадионе "Зенит", шоссе Авиаторов, подготовкой тренировочных площадок. Не исключено, как отмечают местные эксперты, что Мутко, как президент РФС, уделит время и региональной Федерации футбола.

Аналогичный визит в Волгоград Виталий Мутко совершал в декабре 2016 года. Тогда, напомним, вице-премьер российского правительства раскритиковал неспешную работу застройщика гостиницы на Предмостной площади, которая была включена в программу подготовки к ЧМ-2018 года. После этого недостроенную гостиницу из программы исключили.



