



Установлено, что ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма и был осужден к 100 часам обязательных работ.

По подозрению в убийстве месячной девочки и ранении её матери в городе Камышин Волгоградской области задержан 17-летний студент. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону, установлено, что 19-летняя мать ребёнка у себя дома употребляла в компании алкоголь и токсичные вещества. Один из гостей - студент колледжа - стал склонять хозяйку к интимной близости, но она отказала. В ответ он нанёс девушке и ребёнку, который плакал, множественные удары, в основном по голове. Другой гость, увидев избитыми мать и дочь, вызвал скорую. Новорожденная позже скончалась в реанимации, её мать госпитализирована с многочисленными травмами. Следственными органами СК РФ по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (Убийство малолетнего). Студент в содеянном сознался. Решается вопрос о заключении его под стражу.