Смотрите сегодня в программе: «Санитарный контроль» - глава Роспотребнадзора РФ дала профоценку будущему стадиону и удивилась городским улицам; «Утомленные солнцем» - в отсутствии пляжей в миллионном городе на Волге идут на осознанный риск; «С возвращением!» - на Комсомольском путепроводе в Волгограде, наконец, сделают лестницы; «Бои по правилам» - на Центральной набережной чемпион по боксу показал приемчики волгоградской молодежи.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.