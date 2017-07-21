



Сегодня служба заказчика-застройщика администрации Волгограда подписала контракт с подрядчиком, которому предстоит демонтировать разрушенный взрывом газа дом №60 по проспекту Университетскому. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, ООО «Астра» обязалось выполнить работы за 75 дней. Компания выйдет на объект уже на будущей неделе.

До начала демонтажа здания подрядчик разработает и согласует план производства работ со всеми ресурсоснабжающими организациями и собственниками сетей. Демонтаж каждого подъезда будет проводиться методом обрушения с применением специальной техники. Строительный мусор сразу же должен вывозиться для утилизации, исполнитель также обязуется осуществлять уборку прилегающей к площадке уличной полосы. Денежные средства выделены из резервного фонда администрации Волгоградской области.

После окончания демонтажа на участке начнутся работы по благоустройству. Здесь появится новая прогулочная зона, будут высажены деревья и кустарники, установлены скамейки, появятся новые элементы освещения.