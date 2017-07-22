Мэр Игорь Воронин: С Днём рождения, Волжский!





Жители Волжского Волгоградской области отмечают очередную годовщину образования своего города. Сегодня волжан поздравляет глава городского округа – город Волжский Игорь Воронин.

"Дорогие волжане!

Поздравляю вас с Днем рождения города! Благодаря вам Волжский развивается и выходит в лидеры по многим направлениям. Залог успеха города – талантливые, активные и неравнодушные люди, которые хотят и могут творить, созидать.

Убеждён, что волжане – люди особого характера. Быть первым всегда и во всём – вот девиз настоящего волжанина. Город – это, в первую очередь, люди, а Волжский – город ярких людей, которые формируют городскую среду, интересную для жизни, создают комфорт. Во многом это заслуга и молодёжи, готовой, как и 63 года назад, брать на себя инициативу и идти вперёд.

Достижения первостроителей, могучая ГЭС и красивый зелёный город, - лучшее доказательство того, что для нас нет ничего невозможного. Сегодня наша общая задача – бережно относиться к тому, что уже сделано, и совместными усилиями делать Волжский еще лучше и красивее.

Я искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых свершений на благо любимого города! Пусть в каждой семье царит мир и согласие, а Волжский радует жителей и гостей комфортом и уютом!

С Днём рождения, Волжский! С Днём рождения, волжане!"