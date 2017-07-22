По решению суда для обеспечения возможных штрафных санкций у организаторов игорного бизнеса в Николаевске арестовали имущество. Все, что нашлось для описи у двоих официально безработных из Волжского, - «ВАЗ 2112» стоимостью 70 тысяч рублей и сотовые телефоны, сообщил ИА «Высота 102» руководитель межрайонного отдела СУ СКР по Волгоградской области Денис Федюшкин.

По версии следствия, нелегальный бизнес организовали предприимчивые волжане в здании магазина, помещение которого арендовали у хозяйки. Один из подозреваемых приобрел у неустановленных пока следствием лиц 7 электронных игровых терминалов и подключил их к интернет-казино. Подпольный клуб проработал неделю, после чего о незаконной игорной деятельности стало известно правоохранителям.

В ходе обыска следователями совместно с оперативными сотрудниками полиции изъяты не только электронные терминалы и компьютер администратора, но и деньги, а также черновые записи, свидетельствующие о криминальном бизнесе.