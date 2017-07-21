В Волгограде скончался последний начальник Качинского училища генерал Виталий Набоков





Сегодня в Волгограде после длительной болезни скончался последний начальник легендарного Качинского авиационного училища Виталий Набоков. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Генерал-майору авиации в отставке было 70 лет.

Родился он в 1947 году на Ставрополье. Закончил сначала Волгоградский механический техникум, а затем Военно-воздушную академию имени Жуковского. Небу, в котором провел в общей сложности несколько тысяч часов, отдал больше 30 лет жизни. «Качу» возглавлял с 1990-го по 1998 год, то есть до расформирования училища. В последнее время возглавлял областную общественную организацию «Генералы Волгограда». Заслуженный военный летчик РФ.

ИА «Высота 102» выражает соболезнования родным и близким Виталия Николаевича.



