Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Общество
 21.07.2017 14:24

Главный санитарный врач РФ одобрила порядок в уличной торговле в Волгограде



Отсутствие стихийной торговли на улицах Волгограда отметила главный санитарный врач России Анна Попова во время сегодняшнего визита в город-герой. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», глава Роспотребнадзора заявила, что, хотя и находится в Волгограде несколько часов, успела зафиксировать порядок на улицах города, что она назвала положительным моментом. Также Анна Попова поделилась своими впечатлениями после посещения строящегося стадиона «Волгоград Арена». По ее словам, в сфере санитарно-эпидемиологических требований, которые предъявляются к таким объектам, у нее замечаний нет. 

Главный санитарный врач России начала осмотр стадиона с входных групп, затем прошлась по территории внутрь спортивного объекта. На "Волгоград Арене" в настоящее время завершены основные монолитные работы, устройство складок трибун, монтаж несущей решетчатой фасадной конструкции. Анна Попова в сопровождении губернатора Андрея Бочарова и представителей генподрядчика АО "Стройтрансгаз" прошлась по обходной пешеходной эстакаде, осмотрела все сектора, побывала в vip-ложе, которая уже практически готова, зашла в бытовые помещения, где ведутся отделочные работы. Потом на "Волгоград Арене" состоялось рабочее совещание, где обсуждались требования, предъявляемые Роспотребнадзором к стадионам, возводимым к ЧМ-2018. 

Анна Попова пояснила, что на таких объектах, которые вмещают тысячи людей, "не должно быть рисков, связанных с вентиляцией, водоснабжением и питанием". А все задействованные в строительстве материалы должны быть безопасными. После совещания, которое длилось 20 минут без участия представителей СМИ, главный санитарный врач России ответила на вопросы журналистов о стадионе, уличной торговле и транспорте.
Напомним, что программа однодневного визита главы Роспотребнадзора России в Волгоград насыщенная. После стадиона "Волгоград Арена" Анна Попова отправилась в областную инфекционную больницу, а затем в Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора и Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области.

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Главные новости недели

Почти у 30 артистов Волгоградской областной филармонии возникли проблемы с аттестациейВ Волгоградской области браконьер проиграл "ралли" пограничникамДепутат Волгоградской облдумы Михеев не смог стать миллионером за счет коллегиВ поселке Аэропорт Волгограда меняют наружную теплосеть на подземнуюВ Волгограде вынесен приговор по «семейному» делу о взятках в бюро медико-социальной экспертизы
 
Актуальные интервью и комментарии

Председатель комитета Волгоградской облдумы по культуре доставил из Петербурга «потерянную» виолончель XVIII века

У заместителя худрука волгоградского НЭТа испортилось настроение после коллегии КСП

В Волгоградской области глава филиала сервисной компании "РусГидро" задержан за многомиллионный "откат"

Сегодняшней ночью в Волгоград самолетом из Санкт-Петербурга доставлена уникальная виолончель  1712 года, которую «потеряли»...

«Настроения нет», - так ответила заместитель художественного руководителя Нового экспериментального театра по экономическим вопросам Ангелина Шершень  на просьбу...

Директор Волжского филиала крупного акционерного общества подозревается в коммерческом подкупе на...

Происшествия 24.07.2017 09:00

В Урюпинском районе выясняют обстоятельства, при которых 2-летний мальчик получил электротравму и ожог языка. Как подтвердили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, маленький житель хутора Краснянский остался на некоторое время без присмотра, взял шнур от электробритвы, включил в розетку, а сетевой адаптер положил в рот. Сейчас ребенок находится на амбулаторном лечении. Напомним, 2 днями ранее в Тракторозаводском районе 3-летняя девочка воткнула  шпильку в розетку, когда взрослые также отвлеклись. В результате малышка попала в больницу . Также за сутки зарегистрирован еще один случай травмирования ребенка. Восьмиклассница получила тупую травму живота при купании в Медведице в районе города...
Прочитана: 662 раз
Расследования 24.07.2017 06:46

Вынесен приговор в отношении главы фермерского хозяйства из Палласовского района Глазунова, который признан виновным в мошенничестве с деньгами кредиторов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на определение Волгоградского облсуда, ему назначили 5 лет колонии общего режима и штраф в 100 тысяч рублей. Гражданский иск о возврате 10,7 млн рублей Глазунов не признает. В 2011 году предприниматель заключил договор с компанией «Росагролизинг» на приобретение 2 тысяч голов овец, выращивание ячменя, аренду пастбищ и пашни. На самом деле выращивать овец Глазунов не собирался и ввел сотрудников кредитной организации в заблуждение, тем самым причинил ущерб почти на 14 млн рублей. Адвокаты настаивали...
Прочитана: 2726 раз
Происшествия 23.07.2017 20:08

В Красноармейском районе полицейские выясняют обстоятельства гибели 44-летнего водителя такси. Он перевозил пассажиров на своем «Kia Rio» и двигался по улице Лазоревой. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, в машину извозчика врезался «УАЗ», который летел на высокой скорости по продольной и проигнорировал красный сигнал светофора. В результате от удара в иномарке погиб водитель, травмы получил его 15-летний пассажир. По уточнению полицейских, есть подозрение, что виновник ДТП был пьян – сейчас его кровь находится на лабораторном исследовании. 
Прочитана: 5816 раз
Аналитика 23.07.2017 20:07

Купальный сезон 2017 года не принес ничего нового в организацию пляжного отдыха в городе-герое, где для приема отдыхающих приготовили лишь шесть площадок у берега Волги. Да и те официально не открыты из-за высокой воды. Но жители города-героя все равно не сидят дома. Что пугает волгоградцев на городских пляжах, о каком сервисе они мечтают, какие «дикие» места отдыха несут угрозу жизни и здоровью, и почему жители соседнего города рекламируют свой пляж в соцсетях? Обо всем этом и не только - в программе. 
Прочитана: 16118 раз
Общество 23.07.2017 18:26

Пятьдесят восемь дворов, входящих в так называемую «последнюю милю» ЧМ-2018 (стадион «Волгоград-Арена», место проведения фестиваля болельщиков и маршруты движения клиентских групп) в городе-герое оборудуют камерами видеонаблюдения. Эта тема, сообщает ИА «Высота 102», обсуждалась  на межведомственной комиссии во вопросам, связанным с внедрением и  развитием систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» под председательством заместителя руководителя аппарата губернатора Валерия Бахина. В список  территорий, где будут установлены видеокамеры, вошли 23 двора на улице Чуйкова, 25 – на улице Советской. Также камеры видеонаблюдения появятся во дворе дома №22 на ул. Комсомольской, ул. Володарского, 1,1а, ул. Аллея героев 1,2, ул. Гагарина, 2, ул. 13-ой Гвардейской, 1а, ул....
Прочитана: 4967 раз
Общество 23.07.2017 16:43

В Волгограде Казанский кафедральный собор признали собственностью церкви Признать право собственности местной религиозной организации «Православный приход храма Казанской иконы Божией Матери» Волгоградской епархии РПЦ на Казанский кафедральный собор постановил арбитражный суд Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий иск религиозная организация подала к администрации Волгограда. В качестве третьих лиц были привлечены управление Росреестра по Волгоградской области, областной комитет культуры, комитет по управлению госимуществом Волгоградской области, областной комитет государственной охраны объектов культурного наследия и городской департамент по градостроительству и архитектуре. Ответчик сообщил, что при вынесении решения полностью полагается на усмотрение суда. Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, исследовав представленные доказательства, суд посчитал, что...
Прочитана: 4350 раз
Происшествия 23.07.2017 15:17

В больницу № 7 поступила 3-летняя девочка из Тракторозаводского района Волгограда, которая получила электротравму. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону, проверяются обстоятельства госпитализации. По предварительным данным, ребенок на какое-то время остался без присмотра своей 25-летней матери и попробовал засунуть в розетку шпильку. В Кировском районе 7-летняя девочка получила ожог всего туловища – первоклассница пролила на себя бокал горячего чая. А в Клетском районе 6-летний мальчик поранился на сенокосе: резвясь, он нечаянно наткнулся на вилы, в результате ребенок госпитализирован с колотой раной живота. В Камышине на улице Кубанской годовалая девочка получила травму головы при падении с...
Прочитана: 2156 раз
Экология 23.07.2017 11:59

Запах дыма беспокоит жителей нескольких районов Волгограда сегодня с раннего утра. Как сообщает ИА «Высота 102», с моста через Волгу отчетливо видно, что город окутан смогом – явление напоминает туман. В единой дежурно-диспетчерской службе Волгограда причины задымления назвать не смогли, пояснив, что расследованием сейчас занимаются специалисты-экологи.
Прочитана: 4882 раз
Спорт 23.07.2017 09:58

Во вторник -25 июля- Волгоград с рабочим визитом посетит вице-премьер правительства РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, в планах члена правительства РФ Виталия Мутко проинспектировать степень готовности города-героя к чемпионату мира по футболу 2018 года. Вице-премьер побывает не только на строящихся объектах, которые должны быть сданы до конца этого года, но и ознакомится с ходом работ на стадионе "Зенит", шоссе Авиаторов, подготовкой тренировочных площадок. Не исключено, как отмечают местные эксперты, что Мутко, как президент РФС, уделит время и региональной Федерации футбола.   Аналогичный визит в Волгоград Виталий Мутко совершал в декабре...
Прочитана: 9500 раз
Экономика 23.07.2017 09:18

Темпы снижения количества безработных в Волгоградской области оказались самыми высокими среди регионов ЮФО. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сравнительный анализ социально-экономического положения субъектов Южного федерального органа, так, на конец июня 2017 года в Волгоградской области количество безработных снизилось почти на 23% по отношению к соответствующему периоду прошлого года и составило 10,4 тысячи человек. А вот в Ростовской области этот показатель увеличился почти на 4% (19,6 тысяч человек). Меньше всего безработных в Севастополе – 400 человек.  Однако по некоторым другим показателям Волгоградская область проигрывает субъектам, входящим в состав ЮФО по итогам анализа за январь-май. В частности, в регионе...
Прочитана: 3582 раз
Расследования 23.07.2017 07:20

До 1 года 4 месяцев колонии-поселения смягчили приговор инвалиду 3 группы из Волжского, который в октябре 2015 года на «Hyundai Solaris» насмерть сбил пешехода. Пожилой мужчина перебегал дорогу в неположенном месте, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на определение Волгоградского облсуда. ДТП случилось  на проспекте Ленина в Волжском: 62-летний водитель иномарки наехал на пешехода в 150 метрах от пересечения с улицей Покровской. В материалах суда указано, что водитель «Волги» притормозил, увидев пенсионера на проезжей части, тогда как следующий по соседней полосе водитель «Hyundai Solaris» не предпринял мер для остановки, что и вменили ему в состав преступления. Решение вступило в силу....
Прочитана: 3863 раз
Политика 22.07.2017 20:02

Секретарь Генсовета «ЕР» высоко оценил работу «Народного контроля» под руководством депутата ГД РФ от Волгоградской области Анны Кувычко С сентября 2017 года проект «Единой России» «Народный контроль» начнет проводить «Дни народного контроля» в региональных приемных партии. Об этом федеральный координатор партпроекта, депутат Государственной думы от Волгоградской области Анна Кувычко заявила на заседании президиума Генсовета «ЕР», где подводились итоги работы шести федеральных партийных проектов за первое полугодие 2017 года. «Цель – привлечение большего количества активистов, выявление нарушений, консультативная и юридическая помощь и правовая поддержка по вопросам обращений граждан», – пояснила Кувычко. Кроме того, партпроект, по ее словам, продолжит контролировать деятельность компаний-брокеров, осуществляющих переход граждан из одного негосударственного пенсионного фонда в другой. «Речь идет о так...
Прочитана: 21261 раз
Спорт 22.07.2017 17:42

Третий матч тура Футбольной национальной лиги сезона 2017-2018 закончился для команды «Ротор – Волгоград» поражением. Итоговый счет игры с ярославским «Шинником» - 3:1, передает ИА «Высота 102». Волгоградская команда занимает сейчас предпоследнее место в турнирной таблице. Она проиграла первые три матча, которые состоялись фактически на выезде, поскольку ремонт стадиона «Зенит» в Волгограде продолжится до конца августа, а это единственное спортивное сооружение, готовое принять игры Первой футбольной лиги.  
Прочитана: 3285 раз
Спорт 22.07.2017 11:15

В Волгограде приостановлена работа региональной Федерации футбола Представители Федерации футбола Волгоградской области сегодня получили от регионального комитета физической культуры и спорта приказ, датированный 17 июля, о том, что в связи с невыполнением ряда требования Федераций ФЗ "О физкультуре и спорте РФ" временно приостанавливается государственная аккредитация организации. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в областной организации. Какие именно требования были нарушены Федерацией, не сообщается. Областной комитет физической культуры и спорта свою позицию пока не озвучивал.  Согласно действующему законодательству, отмечают в Федерации, если даже нарушения в работе Федерации подтвердятся, она получит на устранение недостатков 6 месяцев и только после этого может быть лишена аккредитации облспорткомитета. За последние...
Прочитана: 9545 раз
Происшествия 22.07.2017 10:42

Дорожная авария с участием легкового автомобиля и «КамАЗ» произошла в городе Котельниково. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону, водитель грузовика, двигаясь со стороны улицы Гришина на ул. Войкова, совершил столкновение с автомобилем «Daewoo Matiz», который находился справа. В результате аварии в больницу были доставлены 51-летний пассажир «КамАЗ» и трое пассажиров легковушки, в числе которых две девушки 14 и 16 лет.  
Прочитана: 5787 раз


24 июля 09:00
В Волгоградской области 2-летний ребенок пострадал от электробритвы
24 июля 06:46
В Волгоградской области фермер осужден за обман «Росагролизинга» на 13,7 млн рублей Комментарии18
23 июля 20:08
В Волгограде "УАЗ" протаранил такси, погиб водитель легковушки
23 июля 20:07
Программа «Взгляд с Высоты»: Волгоградцы чувствуют себя дикарями на городских пляжах Комментарии24Cмотреть видео
23 июля 18:26
В Волгограде дворы «последней мили» ЧМ-2018 оборудуют видеокамерами
23 июля 16:43
В Волгограде Казанский кафедральный собор признали собственностью церквиСмотреть фотографии
23 июля 15:17
В Волгограде 3-летняя девочка выжила после удара током
23 июля 11:59
В Волгограде выясняют причину смога над городом
23 июля 09:58
Вице-премьер правительства РФ посетит Волгоград с инспекцией
23 июля 09:18
В Волгоградской области лучше всех в ЮФО «поработали» с безработными
23 июля 07:20
В Волжском водителю-инвалиду смягчили приговор за сбитого насмерть пенсионера
22 июля 20:02
Секретарь Генсовета «ЕР» высоко оценил работу «Народного контроля» под руководством депутата ГД РФ от Волгоградской области Анны КувычкоСмотреть фотографииCмотреть видео
22 июля 17:42
В Костроме «Ротор-Волгоград» проиграл ярославскому «Шиннику» - 3:1
22 июля 11:15
В Волгограде приостановлена работа региональной Федерации футболаСмотреть фотографии
22 июля 10:42
В Волгоградской области 4 человека пострадали при столкновении легковушки и «КамАЗа»
22 июля 09:50
В Волгоградской области студент убил месячного ребёнка и избил его матьСмотреть фотографии
22 июля 08:53
В Волгоградской области арестовали имущество организаторов электронного казино
22 июля 06:42
Жители трех сельских поселений Волгоградской области ни разу не заплатили за капремонт
21 июля 21:20
На полигоне в Волжском уничтожили 4,5 тысячи бутылок «левой» водки Комментарии7Смотреть фотографииCмотреть видео
21 июля 20:00
«Высота 102 ТВ»: «Массовая драка» на набережной в Волгограде подняла настроениеCмотреть видео
Общество
23 июля 18:26
В Волгограде дворы «последней мили» ЧМ-2018 оборудуют видеокамерами
23 июля 16:43
В Волгограде Казанский кафедральный собор признали собственностью церквиСмотреть фотографии
22 июля 10:00
Мэр Игорь Воронин: С Днём рождения, Волжский!Смотреть фотографии
21 июля 21:20
На полигоне в Волжском уничтожили 4,5 тысячи бутылок «левой» водки Комментарии7Смотреть фотографииCмотреть видео
21 июля 16:53
В Волгограде снос разрушенного взрывом дома на Университетском проспекте начнется на будущей неделе Комментарии5Смотреть фотографии
21 июля 16:06
В Волгоградской области по решению суда отремонтируют крышу сельской школы Комментарии2
21 июля 16:05
В Волгограде скончался последний начальник Качинского училища генерал Виталий Набоков Комментарии11Смотреть фотографии
21 июля 14:24
Главный санитарный врач РФ одобрила порядок в уличной торговле в Волгограде Комментарии24Смотреть фотографииCмотреть видео
21 июля 13:13
Глава Роспотребнадзора РФ представила губернатору нового главного санитарного врача Волгоградской области Комментарии4
21 июля 12:09
Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова прибыла в Волгоград Комментарии8Смотреть фотографии
21 июля 11:39
В Волгоградской области судебного пристава наказали за волокиту Комментарии1
21 июля 11:19
В Волгоградской области на 10% снизилось количество преступлений Комментарии18Смотреть фотографии
21 июля 10:34
Комсомольскому путепроводу в Волгограде вернут лестницы Комментарии33Смотреть фотографии
21 июля 10:12
Территорию вокруг волгоградского НЭТа ожидает комплексное благоустройство Комментарии22
21 июля 05:47
Волгоградский опорный техуниверситет за развитие студенческого самоуправления отмечен наградой Минобрнауки РФСмотреть фотографии
20 июля 16:38
Студентов-менеджеров в Волгоградском медуниверситете готовят работать не только в здравоохраненииСмотреть фотографии
20 июля 14:00
Маленькой девочке из Волгограда с рождения требуется дорогостоящая реабилитация Комментарии10Смотреть фотографии
20 июля 12:28
В Волгограде открылась выставка о судьбах офицеров Русской императорской армииСмотреть фотографии
20 июля 12:19
Волгоградский планетарий не заплатит за сказку 20 млн рублей Комментарии27
20 июля 10:54
ПАО «Волгоградэнергосбыт» разъясняет ситуацию вокруг скандала с СНТ
20 июля 10:20
В Волгоградской области частного перевозчика лишили лицензии за сорванные рейсы Комментарии10
20 июля 08:38
В Волгограде место проведения байк-шоу пригодилось для ЧМ-2018 Комментарии8
19 июля 17:48
В Волгограде дольщики посчитали, сколько не хватает денег на достройку ЖК "Доминант" Комментарии26Смотреть фотографии
19 июля 17:14
Автор вопроса из Волгоградской области президенту теперь читает лекции детям Комментарии22Смотреть фотографии
19 июля 16:16
В Волгоградской области у частного перевозчика за долги арестовали маршрутку Комментарии4Смотреть фотографии
19 июля 16:08
В Центральном районе Волгограда восемь улиц ожидает капремонт Комментарии7
19 июля 15:17
Модернизация насосной станции потребует отключения воды в трех районах Волгограда Комментарии6Смотреть фотографии
19 июля 15:01
В Волгограде школьные проездные остаются бесплатными в новом учебном году Комментарии5
19 июля 13:35
Сотрудника мэрии Волгограда оштрафовали за нарушение сроков при оказании муниципальных услуг Комментарии4
19 июля 13:32
Студенты Волгоградского опорного техуниверситета «сняли» слой истории Золотой Орды Комментарии8Смотреть фотографии
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда

 

   

ФИНГРАМОТНОСТЬ

Подсчет возможной прибавки к пенсии от накоплений

   Реклама

ЗДОРОВЬЕ

 

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

          
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
   
День 23 Июля, Вс
Волгоград
Пасмурно, температура 28..30 С, давление 745..747 мм рт.ст., ветер Южный, 4 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
23 Июля, Вс
1 $ 58.9325 руб.
1 € 68.6623 руб.
1 GBP 76.5828 руб.
1 CHF 61.9690 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
     
     
         

 

Обсуждают в форуме

Муниципальное предприятие в Волгограде заказало «коллекторов» для должниковКомментарии49
В Волгограде допрашивают подозреваемого по делу обманутых дольщиков ЖК «Доминант» и «Парк Европейский»Комментарии47
В Волгограде назначена дата публичных слушаний по оптимизации числа депутатов гордумыКомментарии41
Снижение заработка актеров НЭТа в Волгограде суд признал законнымКомментарии40
В Волгограде дело о 6-миллионной афере с платежами за услуги ЖКХ готовят к судуКомментарии36
Комсомольскому путепроводу в Волгограде вернут лестницыКомментарии33
От общественности Волгограда ждут предложений по оздоровлению ситуации в НЭТ и других учреждениях культурыКомментарии32
Бюджет Волгоградской области выплатит около 700 тыс рублей за попадание "Cadillac" в яму на дорогеКомментарии31
Волгоградский планетарий не заплатит за сказку 20 млн рублейКомментарии27
В Волгограде дольщики посчитали, сколько не хватает денег на достройку ЖК "Доминант"Комментарии26
На стихийном пляже в Волгограде массово штрафовали отдыхающихКомментарии26
Журналист «Высоты 102» посчитал возможную прибавку к пенсии от накопленийКомментарии25
В Волгоградской области директор кафе обвиняется в доведении официантки до попытки суицидаКомментарии25
Главный санитарный врач РФ одобрила порядок в уличной торговле в ВолгоградеКомментарии24
Программа «Взгляд с Высоты»: Волгоградцы чувствуют себя дикарями на городских пляжахКомментарии24

Самые читаемые новости

«Высота 102 ТВ»: «Массовая драка» на набережной в Волгограде подняла настроение
Просмотров: 22766
Секретарь Генсовета «ЕР» высоко оценил работу «Народного контроля» под руководством депутата ГД РФ от Волгоградской области Анны Кувычко
Просмотров: 17807
Программа «Взгляд с Высоты»: Волгоградцы чувствуют себя дикарями на городских пляжахКомментарии24
Просмотров: 11611
Вице-премьер правительства РФ посетит Волгоград с инспекцией
Просмотров: 7539
В Волгоградской области студент убил месячного ребёнка и избил его мать
Просмотров: 5794
Муниципальное предприятие в Волгограде заказало «коллекторов» для должниковКомментарии49
Просмотров: 4781
В Волгоградской области арестовали имущество организаторов электронного казино
Просмотров: 4745
На полигоне в Волжском уничтожили 4,5 тысячи бутылок «левой» водкиКомментарии7
Просмотров: 4657
Реестр юридических лиц Волгоградской области "похудел" на 8 тысяч компанийКомментарии19
Просмотров: 3665
Главный санитарный врач РФ одобрила порядок в уличной торговле в ВолгоградеКомментарии24
Просмотров: 3280

Рекомендуемые к прочтению новости

В Волгограде арестован подозреваемый по делу обманутых дольщиков ЖК «Парк Европейский» и «Доминант»Комментарии24
Рекомендации: +28 / 12-
В Волгограде дольщики посчитали, сколько не хватает денег на достройку ЖК "Доминант"Комментарии26
Рекомендации: +27 / 6-
В Волгограде допрашивают подозреваемого по делу обманутых дольщиков ЖК «Доминант» и «Парк Европейский»Комментарии47
Рекомендации: +21 / 7-
В Волгограде выясняют причину смога над городом
Рекомендации: +18 / 5-
В Волгоградской области студент убил месячного ребёнка и избил его мать
Рекомендации: +15 / 9-
Главный санитарный врач РФ одобрила порядок в уличной торговле в ВолгоградеКомментарии24
Рекомендации: +15 / 13-
В Волгограде приостановлена работа региональной Федерации футбола
Рекомендации: +14 / 11-
Глава Роспотребнадзора РФ представила губернатору нового главного санитарного врача Волгоградской областиКомментарии4
Рекомендации: +14 / 8-
Муниципальное предприятие в Волгограде заказало «коллекторов» для должниковКомментарии49
Рекомендации: +14 / 8-