Отсутствие стихийной торговли на улицах Волгограда отметила главный санитарный врач России Анна Попова во время сегодняшнего визита в город-герой. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», глава Роспотребнадзора заявила, что, хотя и находится в Волгограде несколько часов, успела зафиксировать порядок на улицах города, что она назвала положительным моментом. Также Анна Попова поделилась своими впечатлениями после посещения строящегося стадиона «Волгоград Арена». По ее словам, в сфере санитарно-эпидемиологических требований, которые предъявляются к таким объектам, у нее замечаний нет.

Главный санитарный врач России начала осмотр стадиона с входных групп, затем прошлась по территории внутрь спортивного объекта. На "Волгоград Арене" в настоящее время завершены основные монолитные работы, устройство складок трибун, монтаж несущей решетчатой фасадной конструкции. Анна Попова в сопровождении губернатора Андрея Бочарова и представителей генподрядчика АО "Стройтрансгаз" прошлась по обходной пешеходной эстакаде, осмотрела все сектора, побывала в vip-ложе, которая уже практически готова, зашла в бытовые помещения, где ведутся отделочные работы. Потом на "Волгоград Арене" состоялось рабочее совещание, где обсуждались требования, предъявляемые Роспотребнадзором к стадионам, возводимым к ЧМ-2018.





Анна Попова пояснила, что на таких объектах, которые вмещают тысячи людей, "не должно быть рисков, связанных с вентиляцией, водоснабжением и питанием". А все задействованные в строительстве материалы должны быть безопасными. После совещания, которое длилось 20 минут без участия представителей СМИ, главный санитарный врач России ответила на вопросы журналистов о стадионе, уличной торговле и транспорте.

Напомним, что программа однодневного визита главы Роспотребнадзора России в Волгоград насыщенная. После стадиона "Волгоград Арена" Анна Попова отправилась в областную инфекционную больницу, а затем в Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора и Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области.



