Волгоградским вкладчикам банка «Югра» ВТБ24 выплатил 455 млн рублей за первый день

ВТБ24 выплатил 455 млн рублей страхового возмещения вкладчикам банка «Югра», что составляет 20,8% от общего объема. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, всего в первый день выплат в офисы банка в Волгоградской области обратились 760 человек. 76% от полученных средств вкладчики оставили на счетах и вкладах в ВТБ24.

Напомним, ВТБ24 выплачивает страховое возмещение вкладчикам банка «Югра» в качестве банка-агента АСВ. Общий объем выплат в Волгоградской области составляет 2,8 млрд рублей. Ожидается, что в банк могут обратиться более 4500 человек. Уточнить отделения, в которых производятся выплаты, можно на официальном сайте ВТБ24 в разделе «Выплаты вкладчикам по решению АСВ».

«Работа ведется в штатном режиме, клиенты спокойно приходят в наши офисы и получают возмещение, - комментирует региональным операционным офисом «Волгоградский» банка ВТБ24 Светлана Фёдорова. – Объем выплат в первый день, в целом, соответствует сопоставимым страховым случаям».

В ходе выплат вкладчикам банка «Югра» ВТБ24 впервые предоставляет возможность клиентам, получающим страховое возмещение, записаться через сайт банка на обслуживание к менеджеру в любое удобное время и в любой офис, который занимается выплатами. Новый сервис доступен как физическим, так и юридическим лицам.



