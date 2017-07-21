В Волгограде с бизнесмена через суд взыскали неуплаченные налоги

В Советском районном суде принято решение принудительно взыскать 12 млн рублей с предпринимателя Евгения Бибика. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, ранее он был признан виновным в уклонении от уплаты налогов и приговорен к 200-тысячному штрафу.

Будучи директором ООО «МС-Волга», с декабря 2012 по декабрь 2014 гг Бибик создал систему документооборота без реального совершения финансово-хозяйственных операций. В результате организацией в бюджет не уплачен налог на добавленную стоимость в сумме более 12 млн рублей. Теперь отдельным иском, который суд уже удовлетворил, эти деньги будут с бизнесмена взысканы.