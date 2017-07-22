В Волгоградской области лучше всех в ЮФО «поработали» с безработными

Темпы снижения количества безработных в Волгоградской области оказались самыми высокими среди регионов ЮФО. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сравнительный анализ социально-экономического положения субъектов Южного федерального органа, так, на конец июня 2017 года в Волгоградской области количество безработных снизилось почти на 23% по отношению к соответствующему периоду прошлого года и составило 10,4 тысячи человек. А вот в Ростовской области этот показатель увеличился почти на 4% (19,6 тысяч человек). Меньше всего безработных в Севастополе – 400 человек.

Однако по некоторым другим показателям Волгоградская область проигрывает субъектам, входящим в состав ЮФО по итогам анализа за январь-май. В частности, в регионе по-прежнему фиксируется самый низкий показатель индекса производства – 96,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом самый высокий рост индекса производства зафиксирован в Астраханской области – 123,7%. Также среди всех регионов ЮФО в Волгоградской области – самое серьезное падение темпов объемов строительства – снижение составило почти 30% (21,2 миллиарда рублей). Также Волгоградская область – вторая по падению реальных доходов населения в январе-мае 2017 года. В нашем регионе снижение этого показателя составило 7,1%. Хуже только в Астрахани – 9,5%. Больше всего доходы выросли у жителей республике Крым – на 6,1%.



