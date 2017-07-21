Реестр юридических лиц Волгоградской области "похудел" на 8 тысяч компаний

В Волгоградской области более 8 тысяч компаний исключены из единого государственного реестра юридических лиц как недействующие. Кроме того, с начала 2017 года в ЕГРЮЛ внесено более 2,5 тысяч записей о недостоверных данных о фирмах, что является сигналом для контролирующих органов и потенциальных партнеров. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в УФНС России по региону.

Федеральная налоговая служба обращает внимание, что компании, в отношении которых в реестре содержится запись о недостоверности, могут самостоятельно представить необходимые сведения для их внесения. Это позволит руководителям и собственникам фирм избежать ограничения их участия в новых юридических лицах в будущем.