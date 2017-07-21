На Центральной набережной Волгограда 200 человек учились махать кулаками





Сегодня на верхней террасе Центральной набережной Волгограда около 200 молодых людей стали участниками мастер-класса по боксу от чемпиона России в супертяжелом весе Артема Сусленкова. Организатором акции выступила Волгоградская областная федерация бокса. Аналогичные тренировки сегодня, в преддверие Дня Бокса, который отмечается 22 июля, проходят еще в восьми регионах страны.

Участниками боксерской разминки стали спортсмены и воспитанники спортшкол, клубов и секций. Организаторы раздали им брендированную форму в цветах российского триколора.