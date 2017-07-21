В Волгоградской области по сравнению с аналогичным периодом 2016 года количество поступивших исков в арбитражный суд Волгоградской области с начала 2017 года уменьшилось на 58,2%. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Сокращение произошло за счет отсутствия большого количества требований по ОСАГО. Так, споров по этой теме стало в 3,2 раза меньше. Наибольшее количество исков связано с экономическими спорами юридических лиц, а также с административными правонарушениями и банкротством. С начала года поступило 771 заявление от фирм и физических лиц с просьбой признать их несостоятельными. В первом полугодии завершено производство по 554 заявлениям о банкротстве, что на 56,9% больше аналогичного периода.

Объем имущественных требований, заявленных за первые 6 месяцев 2016 года, составил 25 млрд 766 млн 503 тысячи рублей. А по результатам рассмотрения дел взыскано 12 млрд 386 млн 826 тысяч рублей.