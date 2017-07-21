МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» заказало агентские услуги по взысканию задолженности с юридических и физических лиц за теплоснабжение и горячую воду. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, за абонентские услуги по взысканию долгов МУП «ВКХ» готово заплатить около 30 миллионов рублей до конца 2019 года. В комплекс услуг, которые заказало предприятие, входит направление претензий в адрес должника, выезд к месту проживания должника для проведения с ними личных встреч, составление исковых заявлений и представление интересов заказчика в суде, сбор, анализ и обобщение дополнительной информации о возможности возврата задолженности и т.д.

Справка. В настоящее время долги предприятию составляют более 1 миллиарда рублей, количество должников, физических и юридических лиц – 710 тысяч. В начале 2017 года после заключения мирового соглашения между МУП «ВКХ», ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» и главой администрации Волгограда была приостановлена процедура банкротства, которое угрожало предприятию из-за 5-миллиардного долга «ВКХ» различным структурам.



