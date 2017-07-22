В Волжском водителю-инвалиду смягчили приговор за сбитого насмерть пенсионера

Темпы снижения количества безработных в Волгоградской области оказались самыми высокими среди регионов ЮФО. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сравнительный анализ социально-экономического положения субъектов Южного федерального органа, так, на конец июня 2017 года в Волгоградской области количество безработных снизилось почти на 23% по отношению к соответствующему периоду прошлого года и составило 10,4 тысячи человек. А вот в Ростовской области этот показатель увеличился почти на 4% (19,6 тысяч человек). Меньше всего безработных в Севастополе – 400 человек. Однако по некоторым другим показателям Волгоградская область проигрывает субъектам, входящим в состав ЮФО по итогам анализа за январь-май. В частности, в регионе...

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