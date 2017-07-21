В Волгоградской области на 10% снизилось количество преступлений





С начала года на территории Волгоградской области совершено 19,6 тысячи преступлений, это почти на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сегодня заявили на межведомственной коллегии в ГУ МВД России по региону. Снизилось количество изнасилований, краж, угонов, грабежей, поджогов. Подростки также стали реже попадать в поле зрения полиции. Если в прошлом году за 6 месяцев было зарегистрировано 455 преступлений, то в текущем периоде — 381.

На территории области зарегистрировано 6 преступлений экстремистской направленности и 2 факта похищения человека. Кроме этого, поступало 15 заведомо ложных сообщений об акте терроризма. Остается сложной обстановка на дорогах. При снижении общего числа ДТП возросло количество погибших и пострадавших. Более половины аварий совершены из-за неудовлетворительного состояния асфальтового покрытия. С начала года выявлено 1179 преступлений экономической направленности, из них - почти 400 совершенных в крупном и особо крупном размерах. Сотрудниками полиции пресечено 832 преступления, связанных с незаконных оборотом наркотиков, изъято более 160 кг наркотических средств.

Как сообщил сегодня начальник регионального Главка МВД генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко, на счету волгоградских оперативников с начала года - раскрытие десятков резонансных преступлений. Например, двух разбойных нападений на ювелирные магазины, двойного убийства с сожжением потерпевших в Суровикинском районе. Задержана группа за совершение серии краж иномарок, пресечена деятельность смешанных этнических организованных преступных групп, занимавшихся вымогательством, грабежами, разбойными нападениями в трех районах области.

Продолжается техническое укрепление и оснащение подразделений. В ходе централизованных поставок МВД получено 148 единиц служебного транспорта.

Отметим, что на заседании коллегии прошло награждение отличившихся сотрудников органов внутренних дел. За образцовое исполнение служебного долга и высокое профессиональное мастерство ведомственными медалями «За боевое содружество» были награждены двое офицеров полиции.