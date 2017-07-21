Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова прибыла в Волгоград





Несколько минут назад в аэропорт Волгограда прибыла главный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова, сообщает ИА "Высота 102". В воздушной гавани руководителя федерального надзорного ведомства встретил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, откуда они направятся в администрацию региона, где, по сведениям информагентства, дальнейшее общение пройдет в формате "тет-а-тет".

Затем главный санитарный врач России побывает на стадионе "Волгоград Арена". В ходе однодневного визита Анна Попова также намерена посетить детскую областную инфекционную больницу, Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора и Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области. Запланировано и посещение территориального управления Роспотребнадзора, где пройдет встреча с коллективом. Ожидается, что сегодня Анна Попова представит нового руководителя управления Роспотребнадзора по Волгоградской области. По сведениям "Высоты 102", им станет Ольга Зубарева, которая с мая временно исполняет обязанности руководителя. Напомним, что Зубарева ранее была заместителем начальника управления Роспотребнадзора по Волгоградской области. На этой должности 12 лет проработал Александр Злепко, но весной этого года он покинул пост.



