В Волгоградской области фермер осужден за обман «Росагролизинга» на 13,7 млн рублей

Вынесен приговор в отношении главы фермерского хозяйства из Палласовского района Глазунова, который признан виновным в мошенничестве с деньгами кредиторов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на определение Волгоградского облсуда, ему назначили 5 лет колонии общего режима и штраф в 100 тысяч рублей. Гражданский иск о возврате 10,7 млн рублей Глазунов не признает. В 2011 году предприниматель заключил договор с компанией «Росагролизинг» на приобретение 2 тысяч голов овец, выращивание ячменя, аренду пастбищ и пашни. На самом деле выращивать овец Глазунов не собирался и ввел сотрудников кредитной организации в заблуждение, тем самым причинил ущерб почти на 14 млн рублей. Адвокаты настаивали в апелляции на том, что стороной обвинения не представлено ни одного доказательства, подтверждающего факт продажи Глазуновым овцематок, приобретенных им по договору лизинга, а также на существенных противоречиях в показаниях свидетелей. Тем не менее суд счел законным решение первой инстанции и оставил приговор в силе.