Комсомольскому путепроводу в Волгограде вернут лестницы





Комсомольскому путепроводу в Волгограде, наконец, вернут лестницы, а точнее, то, что от них осталось. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, МУ «Комдорстрой» объявило аукцион на выполнение работ по ремонту лестничных сходов на мосту через железнодорожные пути. Начальная стоимость контракта – около 39 миллионов рублей, срок окончания работ – до 1 декабря 2017 года.

Напомним, развалины лестниц на Комсомольском путепроводе вот уже около года пугают гостей города, прибывающих на железнодорожный вокзал и вызывают, как минимум, недоумение у волгоградцев. И это уже не говоря о неудобствах, которые приходится испытывать людям в поиске альтернативных путей обхода мостового сооружения.

Есть вопросы и к качеству ремонта асфальтового покрытия на самом мосту. В настоящее время администрация города ведет судебные тяжбы с фирмой «Аваль-Строй», которая выполняла ремонт путепровода.