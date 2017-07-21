



Росбалт, 20 июля 2017 года. Координатор волгоградского штаба Навального Алексей Волков стал подозреваемым по уголовному делу. Как рассказал общественник корреспонденту «Росбалта», речь идет о резонансном случае размещения в Интернете обработанной в фотошопе картинки с изображением памятника «Родина-Мать».

«Вчера пришла повестка, следователь попросил явиться в следственный отдел СКР по Центральному району Волгограда. Сегодня следователь вручил постановление об изменении статуса, и с меня взяли подписку о невыезде. Также вручили уведомление с просьбой явиться 26 июля для предъявления обвинения», — сообщил Алексей Волков.

Волгоградский сторонник Алексея Навального теперь проходит подозреваемым в преступлении, предусмотренном статьей 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма». Часть 3-я этой статьи предусматривает наказание за «распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенные публично». Обвиняемому грозит штраф в размере до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до двух лет, либо обязательные работами на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года.

Алексей Волков уточнил, что, по согласованию с адвокатом, он решил не давать показаний.

Напомним, что после того, как Алексея Навального облили зеленкой, в Интернете появилась «картинка солидарности» с политиком. На картинке лицо волгоградской скульптуры «Родина-Мать» было закрашено зеленым цветом. После того как появление картинки вызвало гнев части интернет-пользователей, она была удалена.



