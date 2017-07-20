Житель Волгограда задержан за серию краж из аптек Казани

В Казани задержан 28-летний житель Волгограда, который подозревается в совершении серии краж из аптек. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе УМВД России по г.Казани, на сегодняшний день следствием установлена его причастность к 4 эпизодам противоправной деятельности. Сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей. Проведенный анализ ограблений показал, что во всех случаях злоумышленник действовал по спланированному сценарию. Под видом обычного покупателя он рассматривал витрины, выбирал товар. Пока сотрудник аптеки занимался обслуживанием клиентов, мужчина незаметно проникал в служебные помещения и за считанные минуты похищал деньги. По всем фактам были возбуждены уголовные дела. Подозреваемого оперативники из Казани задержали в Волгограде. В ходе допроса он признался в совершенных преступлениях и возместил причиненный материальный ущерб. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.



