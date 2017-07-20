Уроженца Волгограда приговорили к 2,5 годам колонии за нападение на полицейского на митинге в Москве

Сегодня Тверской суд Москвы приговорил уроженца Волгограда, ветерана боевых действий Станислава Зимовца к 2,5 годам лишения свободы за применение насилия в отношении представителя власти на несанкционированном митинге в Москве 26 марта. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на информацию суда, Зимовец, осужденный по ч.1 ст. 318 УК РФ, отбывать наказание будет в колонии общего режима.

По версии обвинения, во время акции оппозиции на Тверской улице в столице он кинул кирпич в спину полковника Росгвардии - заместителя командира батальона ОМОН. Зимовец признал свою вину и в ходе следствия просил суд рассмотреть его дело в особом порядке, т.е без исследования доказательств сторон и опроса свидетелей. Однако в суде он отказался от своей просьбы. О том, что кинул кирпич в представителя власти не отрицал, но настаивал, что сделал это в порыве эмоций, а умысла совершать преступление у него не было. Защита просила суд его оправдать. После оглашения приговора стало известно, что адвокаты будут его обжаловать.

Напомним, ранее суд уже приговорил двух участников несанкционированного митинга 26 марта к различным срокам. Их дело было рассмотрено в особом порядке, так как они признали вину. СК продолжает расследовать дело в отношении еще трех фигурантов, которые, по версии следствия, также напали на полицейских.



