На Волжской ГЭС интенсивный сброс воды продлится до августа





Росводресурсы установили новый режим работы Волгоградского гидроузла. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу Волжской ГЭС, с завтрашнего дня и до конца июля среднесуточные сбросные расходы воды составят

14000 - 15000 куб.м/с. Резкое понижение объема сбрасываемой воды начнется лишь с 1 августа и составит до 10 августа 6500 - 7500 куб.м/с. Напомним, до 20 июля через Волжскую ГЭС проходило 13500-14500 куб.м/с. воды. Продолжение сбросов почти на таком же уровне связано с сохраняющимся высоким притоком воды в водохранилищах Волжско-Камского каскада, Напомним, такой интенсивный режим работы Волжской ГЭС в конце июля – явление крайне редкое. До сих пор сохраняется затопленность берегов рек Ахтуба и Волга. В Волгограде из-за сложившейся ситуации не открыты официальные пляжи.



