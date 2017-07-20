В Волгограде сотрудник филиала УФСИН попался на взятке от осужденного







При получении взятки в 20 тысяч рублей в Волгограде задержан 32-летний сотрудник филиала региональной уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России. Он получил деньги от осужденного за подписание актов, сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области. Как установили оперативники полиции, ФСБ и службы собственной безопасности ФСИН, условно осужденный за хранение наркотиков мужчина за эту сумму просил не готовить материалы об изменении условного срока заключения на реальный. Дело в том, что несмотря на ограничения о запрете покидать место жительства и обязательство о ежемесячной явке, наложенные судом в приговоре, осужденный намеревался выехать в Москву на длительный срок, о чем сообщил капитану внутренней службы. А последний предложил подписать бланки о якобы проведенной проверке по месту жительства осужденного, что тот сидит дома и никуда не скрылся.

СУ СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 290 УК РФ – «Получение взятки». Санкция данной статьи предусматривает наказание от 3 до 8 лет лишения свободы.